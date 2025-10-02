bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Олимпиакос рухна в последната четвърт срещу Реал (ВИДЕО)

Александър Везенков с 13 точки при загуба в Евролигата

Олимпиакос загуби със 77:89 като гост на Реал Мадрид в най-чакания мач от втория кръг на Евролигата.

Гръцкият гранд водеше играта в първите 30 минути, но в заключителната четвърт нападението на тима от Пирея претърпя истински крах и след само осем вкарани точки срещу 25 за Реал като победител излезе кралският клуб.

Най-добрият български баскетболист записа 13 точки и 9 борби за Олимпиакос.

Въпреки сравнително добрите си показатели като абсолютни стойности, Везенков направи слаб мач в процентно отношение. Той вкара само две от шестте си стрелби за две точки и едва една тройка от пет опита от тройката. Единствено от наказателната линия българинът показа стопроцентова ефективност - шест от шест.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Червено-бял колапс

Олимпиакос имаше аванс от 29:19 след първата четвърт, а на полувремето шампионите на Гърция бяха напред с 53:47. През второто полувреме обаче тимът на Реал Мадрид заигра много силно в защита, допусна само 24 точки за цялото второ полувреме и това наклони везните в тяхна полза.

Марио Хезоня вкара 18 точки за първата победа на Реал в турнира през сезона, а Габриел Дек прибави 13. За Олимпиакос Тайлър Дорси бе най-полезен с 20 точки, докато Еван Фурние реализира 14.

