bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Олимпиакос загуби драматично, Везенков с 6 точки (ВИДЕО)

Четвърто поражение за гръцкия гранд в Евролигата

Олимпиакос загуби драматично, Везенков с 6 точки (ВИДЕО)

Четвърта загуба за Олимпиакос на Александър Везенков в Евролигата! Гръцкият гранд отстъпи драматично с 87:88 при гостуването си на Олимпия Милано.

Най-добрият български баскетболист завърши с 6 точки, 7 борби и 2 асистенции за 24 минути на паркета.

Италианците взеха аванс след по-добрата си стрелба в първия и третия период. Преди последната част Олимпия Милано водеше с 67:56 и до голяма степен си осигури крайния успех, въпреки силните последни 10 минути за отбора от Пирея.

Везенков – нашият човек сред легендите

Най-резултатен за тима от Милано стана британецът Куин Елис с 16 точки. Неговият съотборник Армъни Брукс добави още 15 точки.

За Олимпиакос с 27 точки завърши американецът Алек Питърс, а Тайлър Дорси се отличи с 25 точки.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

След трите поредни победи

Така тимът от Пирея е четвърти във временното класиране с баланс от 7 победи и 4 загуби. Олимпия постигна шестия си успех е заема седмото място.

В 12-ия кръг Везенков и компания приемат Париж, докато Олимпия е домакин на лидера Апоел Тел Авив.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

олимпиакос баскетбол Италия евролига загуба Александър Везенков олимпия милано

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Почина легендарен български вратар

Почина легендарен български вратар
Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал

Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал
Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!

Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!
Копривленски започва защитата на титлата срещу Херкулес (ВИДЕО)

Копривленски започва защитата на титлата срещу Херкулес (ВИДЕО)
Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Първата професионална галавечер по SANDA у нас - пряко на VOYO.BG

Последни новини

Sandriders - от дюните в рали Дакар до София (ВИДЕО)

Sandriders - от дюните в рали Дакар до София (ВИДЕО)
Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал

Близо до съвършенството: Синхронът при девойките е на световен финал
Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!

Георги Велинов: Благодаря ти за всичко, легендо!
Място в елита: Георгиев и Христова пробиха до полуфиналите на батут

Място в елита: Георгиев и Христова пробиха до полуфиналите на батут
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV