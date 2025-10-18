bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Везенков – нашият човек сред легендите

№2 в Евролигата е за всички времена

Везенков – нашият човек сред легендите
Александър Везенков продължава да пише историята си в европейския баскетбол. Българската звезда бе избран за MVP на 5-ия кръг в Евролигата, което е 16-ото подобно отличие в кариерата му. Така той вече е втори за всички времена по брой MVP признания в най-силния клубен турнир на континента — нещо, което само потвърждава колко специален играч е.

Везенков отново беше в основата на голямата победа на Олимпиакос – драматичен успех като гост над Макаби Тел Авив със 94:95.

След впечатляващ мач

Нашият капитан изигра поредния си впечатляващ мач, завършвайки с „дабъл-дабъл“ – 23 точки и 10 борби, плюс коефициент 31, най-високият в целия кръг.

Това е второто му MVP отличие за сезона, след като и в III кръг бе №1 (тогава с 25 точки и 11 борби срещу Дубай Баскет).

След този кръг българското тежко крило вече дели второто място във вечната класация с френската легенда Нандо де Коло (АСВЕЛ). Пред тях е единствено Шейн Ларкин от Анадолу Ефес, който има 19 MVP титли, но все още не е стигал до нова през този сезон.

Александър Везенков поведе Олимпиакос към голям обрат

 

България олимпиакос сезон евролига легенди mvp Александър Везенков Шейн Ларкин

