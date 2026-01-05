bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
130 милиона за Винисиус? Челси ще счупи всички рекорди!

Възможно е един от найшумните трансфери в световния футбол да стане факт още тази зима. Според множество международни медии Винисиус Жуниор е бил предложен на Челси, а бразилецът бил склонен да продължи кариерата си във Висшата лига.

Реал Мадрид все още не е постигнал споразумение с Винисиус за нов договор. Контрактът на звездата изтича през 2027 г. Това дава основание на доста клубове да следят ситуацията и евентуално да се опитат да го привлекат, за да не го изпуснат без трансферна сума.

Британските и европейски издания съобщават, че Челси обмисля мащабен трансфер с оферта, варираща между £130 млн. и €150 млн., което би било едно от найголемите вложения в историята на лондонския клуб.

 Chelsea are putting together a package worth £130m in an attempt to convince Real Madrid into selling Brazil winger Vinicius Jr.

Все още не е ясно дали от Реал са склонни да се разделят със своя флангови нападател. Ако обаче новият договор не бъде постигнат в най-кратки срокове, белият балет“ може да разгледа оферти, вместо да рискува да го загуби като свободен агент.

