„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

В първото издание на „Интервюто на деня“ гост на Златимир Йочев е Димитър Бербатов – седемкратен Футболист №1 на България и голмайстор на всички времена за националния ни отбор.

Поводът е изключително емоционален – сбогуването с Димитър Пенев, който почина на 3 януари.

„Днес е много емоционален ден, в който се сбогувахме със Старшията. Емоциите са доста високи – както в мен, така и в моите приятели. Той сложи криле върху всички нас. Всеки след това стигна до своя връх. Тайната? Той не беше роб на суетата. Човек на народа – скромен, смирен... Напълно осъзнаваше какво е направил, но не парадираше. Но ние знаехме и оценявахме, показвайки нужното уважение“, каза в студиото на bTV Димитър Бербатов.

Той направи паралел между Пенев и най-големите треньори в световен мащаб.

„Има треньори и в световен мащаб, за които искаш да умреш, да играеш за тях, защото знаеш, че си заслужава. Като еквивалент е на Карло Анчелоти – всички, които са играли за него, биха го направили отново, и отново."

В трудния момент Бербатов избира позитивността

„Избирам да се усмихваме, да си спомняме за закачките, за бъзиците. Всеки скърби по своя начин – някои плачат вкъщи, да не ги види никой. Някои плач пред всички. Аз се опитвам да бъда позитивен, той така би искал.“

Първата среща със Старшията

„Първата и последната ни среща бе на Панчарево. Нашата връзка е много отпреди – баща ми през 70-те години е бил с него в Димитровград. Когато се приближеше към мен - все едно гледах някакво божество. Ръкувахме се, казах си: "Няма да си мия ръката." Повярва в мен, развихме дружба. Но всичко беше в името да не го подведа на терена.“

Последните спомени

„Последно тренирах в ЦСКА на Панчарево. Той беше всеки ден там, носи баница на играчите и е сред тях, чувства се жив. "Старши, какво става, всичко наред ли е?" Усещаш топлината и уюта – човек, който ти е дал толкова много…“

Бащина фигура

„Даваше ни с Марто Петров пълната свобода. Бащинското не важи само за мен – всеки ще го каже. Рядък случай – няма кой да каже лоша дума за него.“

Вместо сбогом

„За футбола ще остане вечен. За хората, които работихме с него, той е безсмъртен – никога няма да умре. За цесекарите – легенда! Иконите, които хващат безсмъртието – това е завинаги“, завърши Бербатов.

Снимки: Евгений Милов

