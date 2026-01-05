bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

За такива треньори искаш да умреш, тъжен е голмайстор №1 на България

В първото издание на Интервюто на деня“ гост на Златимир Йочев е Димитър Бербатов седемкратен Футболист 1 на България и голмайстор на всички времена за националния ни отбор.

Поводът е изключително емоционален сбогуването с Димитър Пенев, който почина на 3 януари.

Днес е много емоционален ден, в който се сбогувахме със Старшията. Емоциите са доста високи както в мен, така и в моите приятели. Той сложи криле върху всички нас. Всеки след това стигна до своя връх. Тайната? Той не беше роб на суетата. Човек на народа скромен, смирен... Напълно осъзнаваше какво е направил, но не парадираше. Но ние знаехме и оценявахме, показвайки нужното уважение“, каза в студиото на bTV Димитър Бербатов.

Той направи паралел между Пенев и най-големите треньори в световен мащаб.

Има треньори и в световен мащаб, за които искаш да умреш, да играеш за тях, защото знаеш, че си заслужава. Като еквивалент е на Карло Анчелоти всички, които са играли за него, биха го направили отново, и отново."

В трудния момент Бербатов избира позитивността

Избирам да се усмихваме, да си спомняме за закачките, за бъзиците. Всеки скърби по своя начин някои плачат вкъщи, да не ги види никой. Някои плач пред всички. Аз се опитвам да бъда позитивен, той така би искал.“

Първата среща със Старшията

Първата и последната ни среща бе на Панчарево. Нашата връзка е много отпреди баща ми през 70-те години е бил с него в Димитровград. Когато се приближеше към мен - все едно гледах някакво божество. Ръкувахме се, казах си: "Няма да си мия ръката." Повярва в мен, развихме дружба. Но всичко беше в името да не го подведа на терена.“

FIFA призна Димитър Пенев за икона

Последните спомени

Последно тренирах в ЦСКА на Панчарево. Той беше всеки ден там, носи баница на играчите и е сред тях, чувства се жив. "Старши, какво става, всичко наред ли е?" Усещаш топлината и уюта човек, който ти е дал толкова много…“

С какво Стоичков изпрати Димитър Пенев в последния му път? (СНИМКА)

Бащина фигура

Даваше ни с Марто Петров пълната свобода. Бащинското не важи само за мен всеки ще го каже. Рядък случай няма кой да каже лоша дума за него.“

Вместо сбогом

За футбола ще остане вечен. За хората, които работихме с него, той е безсмъртен никога няма да умре. За цесекарите легенда! Иконите, които хващат безсмъртието това е завинаги“, завърши Бербатов.

Снимки: Евгений Милов

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Любослав Пенев: Сбогом, чичо!

Тагове:

димитър бербатов мартин петров цска легенда btv тъга кончина поклонение димитър пенев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

FIFA призна Димитър Пенев за икона

FIFA призна Димитър Пенев за икона
Любослав Пенев: Сбогом, чичо!

Любослав Пенев: Сбогом, чичо!
Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)

Огромна мъка: Христо Стоичков е неутешим (СНИМКИ)
Пловдив ще гори, но Григор няма да е там

Пловдив ще гори, но Григор няма да е там
Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

Последни новини

Любослав Пенев: Сбогом, чичо!

Любослав Пенев: Сбогом, чичо!
Пловдив ще гори, но Григор няма да е там

Пловдив ще гори, но Григор няма да е там
88% ефективност! Симеон Николов качи Локомотив на върха в Русия

88% ефективност! Симеон Николов качи Локомотив на върха в Русия
FIFA призна Димитър Пенев за икона

FIFA призна Димитър Пенев за икона
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV