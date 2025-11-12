bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Първа стъпка към мечтата: Къде да гледате Азербайджан - България днес?

Стискаме палци на женския национален отбор по баскетбол!

Притаете дъх! Успокойте дишането и пулса! Настанете се удобно с каквото и да е устройство в ръка! 

Време е за баскетбол! Време е да подкрепим България! 

Днес, 12 ноември, женският национален отбор излиза за първия си мач от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. Първият ни съперник е Азербайджан. 

Къде да гледате?

Мачът е в Баку и ще започне в 13:00 ч. българско време. 

Може да гледате представянето на момичетата на селекционера Таня Гатева ексклузивно и само на онлайн платформата ни VOYO.BG!

Само там ще може да се насладите на баскетбол от високо ниво пряко и от първия ред - навсякъде, където и да сте! 

Голямото пътуване

Момичетата са от няколко дни в Баку, като у нас тренираха усилено в София и пред погледа на  светилото Пини Гершон. Легендарният израелски специалист, постигнал толкова много успехи в мъжкия баскетбол, се появи в Арена 8888, за да вдъхне допълнителна увереност на "лъвиците" преди началото на квалификациите.

А тя ще им е нужна, защото програмата е тежка

Снимка: Lap.bg

След като днес играят срещу Азербайджан, българките трябва да летят до Талин, Естония. Там ще е мачът им срещу Украйна в събота (15 ноември).

Следва единственото домакинство на този етап от квалификациите - срещу Черна гора в Ботевград на 19 ноември

Всички тези мачове също може да гледате ексклузивно и само на платформата VOYO.BG

Сметката е сложна, но показва, че за 7 дни българските "лъвици" ще трябва да изминат 9000 км

Вълнението

Това едва ли ще изплаши четата на селекционера Таня Гатева

"Това е нашата най-голяма мечта и мисля, че сме готови. От 1993 г. не се е случвало. Смятам, че сме готови да поведем българския женски баскетбол в правилната посока", каза пред bTV звездата на отбора Борислава Христова на заминаване.

Снимка: Lap.bg

Големите успехи на българския женски национален отбор по баскетбол са огромни, но постигнати преди доста години. 

"Лъвиците" са европейски шампионки от 1958 г. в Полша! Освен това имаме 5 сребърни (1960, 1964, 1972, 1983, 1985) и 4 бронзови медала (1954, 1962, 1976, 1989) от първенства на Стария континент!

Отборът ни обаче не е играл на европейски финали от 1993 г., когато завърши шести в крайното класиране! 

Форматът

В групата си родните националки са заедно с Азербайджан, Украйна и Черна гора. Те ще играят с всеки един от тях на разменени домакинства - през ноември 2025 и през март 2026.

Първите два отбора в групата продължават към втория кръг на квалификациите. Третия също има шанс да попадне там, ако е сред трите с най-добри показатели. 

Следва ново разпределение на продължаващите отбори по групи, като мачовете в тях ще са през ноември 2026 и февруари 2027 г. 

Единствените сигурни отбори за европейското са тези на страните домакини - Литва, Белгия, Финландия и Швеция. 

Българските баскетболистки имат нужда от вашата подкрепа! 

Гледайте ги и им стискайте палци днес, 12 ноември, от 13:00 ч. пряко и единствено на онлайн платформата ни VOYO.BG

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България баскетбол европейско първенство баку квалификации азербайджан женски национален отбор voyo.bg

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)
Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)
Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец

Никола Цолов дебютира във Формула 2 още този месец
Левски съди свой фен заради 19 хил. лв.

Левски съди свой фен заради 19 хил. лв.
Роналдо разкри дали следващият мондиал ще му е последен (ВИДЕО)

Роналдо разкри дали следващият мондиал ще му е последен (ВИДЕО)

Последни новини

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)

Земята я научи на труд, баскетболът — на величие (ВИДЕО)
Апоел впечатли с над 100 точки и кош от центъра в София (ВИДЕО)

Апоел впечатли с над 100 точки и кош от центъра в София (ВИДЕО)
Специалния остави специална сметка на Фенербахче

Специалния остави специална сметка на Фенербахче
Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)

Епизод 2: Стоян Копривленски - в тих режим по пътя към шумните успехи (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV