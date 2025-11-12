Първа стъпка към мечтата: Къде да гледате Азербайджан - България днес?

Притаете дъх! Успокойте дишането и пулса! Настанете се удобно с каквото и да е устройство в ръка!

Време е за баскетбол! Време е да подкрепим България!

Днес, 12 ноември, женският национален отбор излиза за първия си мач от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. Първият ни съперник е Азербайджан.

Къде да гледате?

Мачът е в Баку и ще започне в 13:00 ч. българско време.

Може да гледате представянето на момичетата на селекционера Таня Гатева ексклузивно и само на онлайн платформата ни VOYO.BG!

Само там ще може да се насладите на баскетбол от високо ниво пряко и от първия ред - навсякъде, където и да сте!

Голямото пътуване

Момичетата са от няколко дни в Баку, като у нас тренираха усилено в София и пред погледа на светилото Пини Гершон. Легендарният израелски специалист, постигнал толкова много успехи в мъжкия баскетбол, се появи в Арена 8888, за да вдъхне допълнителна увереност на "лъвиците" преди началото на квалификациите.

А тя ще им е нужна, защото програмата е тежка!

Снимка: Lap.bg

След като днес играят срещу Азербайджан, българките трябва да летят до Талин, Естония. Там ще е мачът им срещу Украйна в събота (15 ноември).

Следва единственото домакинство на този етап от квалификациите - срещу Черна гора в Ботевград на 19 ноември!

Всички тези мачове също може да гледате ексклузивно и само на платформата VOYO.BG!

Сметката е сложна, но показва, че за 7 дни българските "лъвици" ще трябва да изминат 9000 км!

Вълнението

Това едва ли ще изплаши четата на селекционера Таня Гатева!

"Това е нашата най-голяма мечта и мисля, че сме готови. От 1993 г. не се е случвало. Смятам, че сме готови да поведем българския женски баскетбол в правилната посока", каза пред bTV звездата на отбора Борислава Христова на заминаване.

Снимка: Lap.bg

Големите успехи на българския женски национален отбор по баскетбол са огромни, но постигнати преди доста години.

"Лъвиците" са европейски шампионки от 1958 г. в Полша! Освен това имаме 5 сребърни (1960, 1964, 1972, 1983, 1985) и 4 бронзови медала (1954, 1962, 1976, 1989) от първенства на Стария континент!

Отборът ни обаче не е играл на европейски финали от 1993 г., когато завърши шести в крайното класиране!

Форматът

В групата си родните националки са заедно с Азербайджан, Украйна и Черна гора. Те ще играят с всеки един от тях на разменени домакинства - през ноември 2025 и през март 2026.

Първите два отбора в групата продължават към втория кръг на квалификациите. Третия също има шанс да попадне там, ако е сред трите с най-добри показатели.

Следва ново разпределение на продължаващите отбори по групи, като мачовете в тях ще са през ноември 2026 и февруари 2027 г.

Единствените сигурни отбори за европейското са тези на страните домакини - Литва, Белгия, Финландия и Швеция.

Българските баскетболистки имат нужда от вашата подкрепа!

Гледайте ги и им стискайте палци днес, 12 ноември, от 13:00 ч. пряко и единствено на онлайн платформата ни VOYO.BG!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK