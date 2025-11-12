Първа стъпка към мечтата: Къде да гледате Азербайджан - България днес?

Притаете дъх! Успокойте дишането и пулса! Настанете се удобно с каквото и да е устройство в ръка!
Време е за баскетбол! Време е да подкрепим България!
Днес, 12 ноември, женският национален отбор излиза за първия си мач от квалификациите за европейското първенство през 2027 г. Първият ни съперник е Азербайджан.
Мачът е в Баку и ще започне в 13:00 ч. българско време.
Може да гледате представянето на момичетата на селекционера Таня Гатева ексклузивно и само на онлайн платформата ни VOYO.BG!
Само там ще може да се насладите на баскетбол от високо ниво пряко и от първия ред - навсякъде, където и да сте!
Момичетата са от няколко дни в Баку, като у нас тренираха усилено в София и пред погледа на светилото Пини Гершон. Легендарният израелски специалист, постигнал толкова много успехи в мъжкия баскетбол, се появи в Арена 8888, за да вдъхне допълнителна увереност на "лъвиците" преди началото на квалификациите.
А тя ще им е нужна, защото програмата е тежка!
След като днес играят срещу Азербайджан, българките трябва да летят до Талин, Естония. Там ще е мачът им срещу Украйна в събота (15 ноември).
Следва единственото домакинство на този етап от квалификациите - срещу Черна гора в Ботевград на 19 ноември!
Всички тези мачове също може да гледате ексклузивно и само на платформата VOYO.BG!
Сметката е сложна, но показва, че за 7 дни българските "лъвици" ще трябва да изминат 9000 км!
Това едва ли ще изплаши четата на селекционера Таня Гатева!
"Това е нашата най-голяма мечта и мисля, че сме готови. От 1993 г. не се е случвало. Смятам, че сме готови да поведем българския женски баскетбол в правилната посока", каза пред bTV звездата на отбора Борислава Христова на заминаване.
Големите успехи на българския женски национален отбор по баскетбол са огромни, но постигнати преди доста години.
"Лъвиците" са европейски шампионки от 1958 г. в Полша! Освен това имаме 5 сребърни (1960, 1964, 1972, 1983, 1985) и 4 бронзови медала (1954, 1962, 1976, 1989) от първенства на Стария континент!
Отборът ни обаче не е играл на европейски финали от 1993 г., когато завърши шести в крайното класиране!
В групата си родните националки са заедно с Азербайджан, Украйна и Черна гора. Те ще играят с всеки един от тях на разменени домакинства - през ноември 2025 и през март 2026.
Първите два отбора в групата продължават към втория кръг на квалификациите. Третия също има шанс да попадне там, ако е сред трите с най-добри показатели.
Следва ново разпределение на продължаващите отбори по групи, като мачовете в тях ще са през ноември 2026 и февруари 2027 г.
Единствените сигурни отбори за европейското са тези на страните домакини - Литва, Белгия, Финландия и Швеция.
Българските баскетболистки имат нужда от вашата подкрепа!
Гледайте ги и им стискайте палци днес, 12 ноември, от 13:00 ч. пряко и единствено на онлайн платформата ни VOYO.BG!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK