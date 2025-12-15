Сбогом! Българският баскетбол плаче за Иван Евстатиев

Българският баскетбол днес се сбогува с една от най-ярките си личности – легендата Иван Евстатиев. На Националния стадион „Васил Левски“ близки, приятели и колеги се събраха, за да отдадат последна почит на човек, който посвети живота си на спорта и на младите поколения.

Сред присъстващите бяха емблематични фигури на българския баскетбол – президентът на БФБ Георги Глушков, председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов, генералният мениджър на централата Елеонора Рангелова, както и Сашо Везенков, Йордан Колев, Роберт Гергов, Лилия Янкова, Мария Стоянова, Юлия Боянова и други.

92 години достойнство и чест!

Иван Евстатиев ни напусна на 92 години след кратко боледуване, оставяйки след себе си невероятно наследство. Като треньор и дългогодишен деятел той винаги се е грижил за подрастващите, работейки с огромна отдаденост и сърце.

От генерален секретар до председател на Етичната комисия и член на Дисциплинарно-административния съвет на НБЛ, той остави своя отпечатък върху всички, които срещна по пътя си.

„Енциклопедичните знания и спомени остават негова запазена марка за българския баскетбол до края на земния му път“, написаха от Българската федерация по баскетбол.

Биография

Иван Евстатиев е роден на 22 февруари 1933 г. в София. Завършва три степени на спортно образование - Държавен техникум за физическа култура и спорт "Васил Левски" - гр. Пловдив (1950-1952), Държавна треньорска школа по баскетбол при ВИФ "Георги Димитров" (1952-1954) и диплома от Задочно обучение към ВИФ "Георги Димитров" (1969-1975).

След завършване на треньорската школа, започва работа като преподавател по баскетбол в Ученическите спортни школи на Шумен и Сливен.

Малко по-късно заминава за Велико Търново, където работи с деца и юноши. След това получава предложение да поеме мъжкия отбор на Димитровград в "А" група. Там остава почти три години.

През 1958 г. си подава оставката и напуска Димитровград. Изненадващо за него получава предложение от Българската федерация по баскетбол да започне работа като съюзен треньор. Отговарял е за работата на всички треньори в България, които се занимават с деца, юноши и девойки.

През 1979 година става отговорен секретар и така до 2008 г. когато получава предложение от Весела Лечева да заеме мястото на директор в Дирекция „Спорт за високи постижения”.

Участвал е в делегацията за олимпийските игри в Пекин през 2008 г., откъдето българите се завръщат с 5 медала.

За нас остава надеждата, че неговата светлина ще блести и в очите на младите играчи, в топлите ръце и думи на треньорите, в звука на топката, която отскача от паркета...

