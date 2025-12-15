bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Сбогом! Българският баскетбол плаче за Иван Евстатиев

Отдаден на спорта до последния си ден

Сбогом! Българският баскетбол плаче за Иван Евстатиев

Българският баскетбол днес се сбогува с една от най-ярките си личности – легендата Иван Евстатиев. На Националния стадион „Васил Левски“ близки, приятели и колеги се събраха, за да отдадат последна почит на човек, който посвети живота си на спорта и на младите поколения.

Сред присъстващите бяха емблематични фигури на българския баскетбол – президентът на БФБ Георги Глушков, председателят на Асоциацията на българските спортни федерации Иван Ценов, генералният мениджър на централата Елеонора Рангелова, както и Сашо Везенков, Йордан Колев, Роберт Гергов, Лилия Янкова, Мария Стоянова, Юлия Боянова и други.

92 години достойнство и чест!

Иван Евстатиев ни напусна на 92 години след кратко боледуване, оставяйки след себе си невероятно наследство. Като треньор и дългогодишен деятел той винаги се е грижил за подрастващите, работейки с огромна отдаденост и сърце.

От генерален секретар до председател на Етичната комисия и член на Дисциплинарно-административния съвет на НБЛ, той остави своя отпечатък върху всички, които срещна по пътя си.

„Енциклопедичните знания и спомени остават негова запазена марка за българския баскетбол до края на земния му път“, написаха от Българската федерация по баскетбол.

Биография

Иван Евстатиев е роден на 22 февруари 1933 г. в София. Завършва три степени на спортно образование - Държавен техникум за физическа култура и спорт "Васил Левски" - гр. Пловдив (1950-1952), Държавна треньорска школа по баскетбол при ВИФ "Георги Димитров" (1952-1954) и диплома от Задочно обучение към ВИФ "Георги Димитров" (1969-1975).

След завършване на треньорската школа, започва работа като преподавател по баскетбол в Ученическите спортни школи на Шумен и Сливен.

Малко по-късно заминава за Велико Търново, където работи с деца и юноши. След това получава предложение да поеме мъжкия отбор на Димитровград в "А" група. Там остава почти три години.

През 1958 г. си подава оставката и напуска Димитровград. Изненадващо за него получава предложение от Българската федерация по баскетбол да започне работа като съюзен треньор. Отговарял е за работата на всички треньори в България, които се занимават с деца, юноши и девойки.

През 1979 година става отговорен секретар и така до 2008 г. когато получава предложение от Весела Лечева да заеме мястото на директор в Дирекция „Спорт за високи постижения”.

Участвал е в делегацията за олимпийските игри в Пекин през 2008 г., откъдето българите се завръщат с 5 медала.

За нас остава надеждата, че неговата светлина ще блести и в очите на младите играчи, в топлите ръце и думи на треньорите, в звука на топката, която отскача от паркета...

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тъжна вест: Отиде си Иван Евстатиев - една от емблемите на родния баскетбол
Тагове:

бфс сбогом поклонение федерация нбл георги глушков иван евстатиев Националния стадион Васил Левски

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Висок залог пред олимпиадата – писмо на Весела Лечева до Стефка Костадинова

Висок залог пред олимпиадата – писмо на Весела Лечева до Стефка Костадинова
Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)

Асен Златев взе властта в българските щанги (ВИДЕО)
Как едно дете с кану на 14 години се превърна в олимпийски герой?

Как едно дете с кану на 14 години се превърна в олимпийски герой?
Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

Вдигнаха статуя на Мъри Стоилов в Турция?

Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев

Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев

Последни новини

Стефан Ботев: Златев не може да се справи! (ВИДЕО)

Стефан Ботев: Златев не може да се справи! (ВИДЕО)
Висок залог пред олимпиадата – писмо на Весела Лечева до Стефка Костадинова

Висок залог пред олимпиадата – писмо на Весела Лечева до Стефка Костадинова
Футболът загуби още един невинен живот: Дан Елкаям е убит в Сидни

Футболът загуби още един невинен живот: Дан Елкаям е убит в Сидни
Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев

Карлос Насар: Ще помисля за друга държава, ако обжалват избора на Златев
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV