Баскетбол

Тъжна вест: Отиде си Иван Евстатиев - една от емблемите на родния баскетбол

Той напусна този свят на 92 години

Тъжна вест: Отиде си Иван Евстатиев - една от емблемите на родния баскетбол

Тъжен ден за българския спорт! На 92 години от този свят си отиде Иван Евстатиев - един от емблематичните хора за родния баскетбол - Иван Евстатиев. 

Той напусна този свят след кратко боледуване, съобщава Bgbasket.com.

"Днес, след кратко боледуване на 92-годишна възраст си отиде един от последните мускетари на българския баскетбол – Иван Евстатиев.

Човек с голямо „Ч“, за когото всеки, който е работил с него, ще потвърди – като истински мускетар горд, достоен, честен и отдаден. Това бе Иван Евстатиев."

Кариерата

Иван Евстатиев е роден на 22 февруари 1933 г. в гр. София. Цялото му образование е посветено на спорта. Завършва три степени на спортно образование - Държавен техникум за физическа култура и спорт "Васил Левски" - гр. Пловдив (1950-1952), Държавна треньорска школа по баскетбол при ВИФ "Георги Димитров" (1952-1954) и диплома от Задочно обучение към ВИФ "Георги Димитров" (1969-1975).

След завършване на треньорската школа, започва работа като преподавател по баскетбол в Ученическата спортна школа на гр. Шумен и гр. Сливен.

Малко по-късно заминава за Велико Търново, където работи с деца и юноши. След това получава предложение да поеме мъжкия отбор на Димитровград в "А" група. Там остава почти три години.

През 1958 година си подава оставката и напуска Димитровград. Изненадващо за него получава предложение от Българската федерация по баскетбол да започне работа като съюзен треньор. Отговарял е за работата на всички треньори в България, които се занимават с деца, юноши и девойки.

През 1979 година става отговорен секретар и така до 2008 г. когато получава предложение от Весела Лечева да заеме мястото на директор в Дирекция „Спорт за високи постижения”.

Участвал е в делегацията за олимпийските игри в Пекин през 2008 г., откъдето българите се завръщат с 5 медала.

След 2010 година се занимава активно с дейности на обществени начала.

Дълго време оглавяваше дисциплинарния съвет към Националната баскетболна лига. Беше член и на Дисциплинарната комисия към БФБ, а също един от основателите на Етичната комисия към баскетболната централа и неофициален отговорник по въпросите на баскетболните ветерани. Освен това е Председател на надзорния съвет на фондация "Български спорт", която неведнъж отличава за постиженията им българските баскетболисти.

Иван Евстатиев бе просто човек-институция за баскетбола ни, който бе символ за организация! Носител е на всички призове и почетни звания на БФБаскетбол, включително и най-високото – Приз за особени заслуги.

"Водещото беше баскетболът"

Биографичните факти обаче не могат да опишат емоциите и хилядите спомени и истории, които свързват с Иван Евстатиев хората, ангажирани с баскетбола и сега, и преди години. Той бе константа в знанието за баскетболната история на България, доайен с енциклопедични знания и спомени, към когото до последно се обръщаха от екипа на БФБаскетбол винаги при нужда.

Самият той признаваше, че играта му е донесла през годините „много радости и напрежение“. В тези над 30 години в БФБаскетбол за него:

„Водещото беше баскетболът. Той беше моят живот, моята радост и моето щастие. Всичко, което правих, беше за баскетбола и това, което той ми даде като признание и уважение.“

Спортната редакция на bTV изказва съболезнования на семейството и близките на Иван Евстатиев. 

Тагове:

баскетбол ветеран иван евстатиев

