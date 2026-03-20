Силен Гавалюгов не стигна на Санта Клара в Мартенската лудост

Отборът на българина загуби драматично от Кентъки

Александър Гавалюгов направи силен мач, но Санта Клара приключи участието си в Мартенската лудост от колежанското първенство на САЩ.

Българският баскетболист и неговите съотборници загубиха драматично от Кентъки с 84:89 след продължение в мач от първия кръг на Северозапад, игран в Ентърпрайс сентър, Сейнт Луис, Мисури.

Бившият юношески национал на България се включи от пейката. Гардът записа 16 точки, 6 борби и 5 асистенции, 2 откраднати топки за Бронкос в 32-те си минути на паркета. Той беше 2/5 при стрелбата за 2 точки и 4/11 от тройката.

Санта Клара беше близо до изненадата срещу един от традиционните фаворити. Гавалюгов и компания, които класираха отбора за този етап за първи път от 1996 г., водеха със 73:70, но "дивите котки" се добраха до продължение изключително драматично - с кош от центъра със сирената.

Драмата продължи и в допълнителното време, като Кентъки показа по-здрави нерви и изтръгна успеха.

Най-резултатен за Санта Клара стана Илайджа Махи с 20 точки и 5 борби.

 
сащ първенство кентъки Санта Клара Александър Гавалюгов колежанско

Никола Цолов само пред bTV: На леглото в България спя по-добре (ВИДЕО)

Ситуацията в БОК: Какво следва след неприетата оставка на Стефка Костадинова? (ВИДЕО)

Отне рекорда на Костадинова, а сега отново е на световния връх

Вижте как Бербатов се движи с пистолет из София (ВИДЕО)

Войната продължава: Колев срещу Георгиев в ефира на bTV Media Group

Георги Иванов за Бербатов: Нямам нищо против съветника! (ВИДЕО)

