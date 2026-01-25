bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Срязали спирачките на провокатора на Везенков! (ВИДЕО)

Шокиращо признание на Петрополус след скандалния мач в Гърция

Срязали спирачките на провокатора на Везенков! (ВИДЕО)

Андреас Петрополус влезе в обяснителен режим след скандалната ситуация с Александър Везенков по време на мача между Колосос Родос и Олимпиакос в Гърция - 85:98 за победа №15 от началото на сезона в елита.

Гардът на домакините призна, че е останал изненадан от реакцията на лидера на „червено-белите“ от Пирея и разкри какво е довело до напрежението между двамата.

Българинът и гъркът бяха на крачка от бой, след като при борба за позиция под коша се стигна до сериозен физически контакт.

Високо напрежение

„Не очаквах тази реакция от Саша, но това може да се случи по време мач. Моята реакция бе провокирана от това, че той задържа ръката ми и се страхувах да не си контузя рамото, но това се случва в дадена среща“, коментира Петрополус.

Една фланелка под тавана и едно разплакано дете (ВИДЕО)

Освен за напрежението на паркета, баскетболистът разкри и за шокиращ инцидент преди началото на двубоя, когато е установил, че спирачките на автомобила му са били срязани.

„Надявам се, че спирачките на колата ми са се срязали сами. Трябва да се отбележи, че имаше възможност да шофира моята приятелка. Идиоти“, написа Петрополус в Instagram.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Александър Везенков налита на бой, дисквалифицираха го! (ВИДЕО)
Тагове:

гърция скандал кола олимпиакос спирачки изгонени родос Александър Везенков Петрополус

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ска се заби в корема му, лекарите не даваха шанс - а днес тренира Линдзи Вон

Ска се заби в корема му, лекарите не даваха шанс - а днес тренира Линдзи Вон
Юнайтед унищожи Арсенал (ФАКТФАЙЛ+РЕЗУЛТАТИ)

Юнайтед унищожи Арсенал (ФАКТФАЙЛ+РЕЗУЛТАТИ)
Левски се надига с обрат срещу Тренчин

Левски се надига с обрат срещу Тренчин
Алберт Попов: Чувствам се равен на всички (ВИДЕО)

Алберт Попов: Чувствам се равен на всички (ВИДЕО)
Огромна тъга! Още един фен на Левски загина в Украйна

Огромна тъга! Още един фен на Левски загина в Украйна

Последни новини

Ска се заби в корема му, лекарите не даваха шанс - а днес тренира Линдзи Вон

Ска се заби в корема му, лекарите не даваха шанс - а днес тренира Линдзи Вон
Обеща война – получи тишина: какво се обърка при Винисиус?

Обеща война – получи тишина: какво се обърка при Винисиус?
Юнайтед унищожи Арсенал (ФАКТФАЙЛ+РЕЗУЛТАТИ)

Юнайтед унищожи Арсенал (ФАКТФАЙЛ+РЕЗУЛТАТИ)
Александър Везенков налита на бой, дисквалифицираха го! (ВИДЕО)

Александър Везенков налита на бой, дисквалифицираха го! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV