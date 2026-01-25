Срязали спирачките на провокатора на Везенков! (ВИДЕО)

Андреас Петрополус влезе в обяснителен режим след скандалната ситуация с Александър Везенков по време на мача между Колосос Родос и Олимпиакос в Гърция - 85:98 за победа №15 от началото на сезона в елита.

Гардът на домакините призна, че е останал изненадан от реакцията на лидера на „червено-белите“ от Пирея и разкри какво е довело до напрежението между двамата.

Tension between Sasha Vezenkov and Antonis Petropoulos



Both players were given a penalty, with Vezenkov also assessed a disqualifying foul and forced to leave the game



Via: @ertofficial_ #vezenkov #olympiacosbc #kolossos #euroleague #paobc pic.twitter.com/c2PCvFCGFK — hoopsforthought.gr (@hoopsfthoughtgr) January 25, 2026

Българинът и гъркът бяха на крачка от бой, след като при борба за позиция под коша се стигна до сериозен физически контакт.

Високо напрежение

„Не очаквах тази реакция от Саша, но това може да се случи по време мач. Моята реакция бе провокирана от това, че той задържа ръката ми и се страхувах да не си контузя рамото, но това се случва в дадена среща“, коментира Петрополус.

Освен за напрежението на паркета, баскетболистът разкри и за шокиращ инцидент преди началото на двубоя, когато е установил, че спирачките на автомобила му са били срязани.

„Надявам се, че спирачките на колата ми са се срязали сами. Трябва да се отбележи, че имаше възможност да шофира моята приятелка. Идиоти“, написа Петрополус в Instagram.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK