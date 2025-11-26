Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков направи най-силния си мач в Евролигата от начапото на сезона, но това се оказа недостатъчно за Олимпиакос. Гръцкият гранд загуби с 80:91 от Цървена звезда като гост в мач от 13-ия кръг.

Везенков беше над всички с 29 точки и 3 борби за 34 минути на паркета. Той не бе минавал кота 20 в серия от 7 двубоя. Предишното му избухване беше с 27 точки при 103:87 над Ираклис в първенството на 2 ноември.

Дуел на "лъвове"

Тази вечер отборът на Звезда беше поведен към успеха от американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, завършил с 10 точки, 3 борби и 9 асистенции.

Най-резултатен за победителите стана Джордан Нуора с 23 точки, като добави 3 борби.

Така "звездашите" събраха 22 точки на второто място в Евролигата с баланс от 9-4. Със същия актив са още домакинстващият у нас израелски Апоел Тел Авив, както и Панатинайкос. Олимпиакос е шести с 21 след 8 победи и 5 поражения.

В 14-ия кръг Везенков и компания приемат Фенербахче, докато Звезда очаква Барселона в Белград.

