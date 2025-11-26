bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос (ВИДЕО)

Гръцкият гранд падна от Звезда на Макинтайър в Евролигата

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков направи най-силния си мач в Евролигата от начапото на сезона, но това се оказа недостатъчно за Олимпиакос. Гръцкият гранд загуби с 80:91 от Цървена звезда като гост в мач от 13-ия кръг.

Везенков беше над всички с 29 точки и 3 борби за 34 минути на паркета. Той не бе минавал кота 20 в серия от 7 двубоя. Предишното му избухване беше с 27 точки при 103:87 над Ираклис в първенството на 2 ноември.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Дуел на "лъвове"

Тази вечер отборът на Звезда беше поведен към успеха от американеца с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, завършил с 10 точки, 3 борби и 9 асистенции.

Най-резултатен за победителите стана Джордан Нуора с 23 точки, като добави 3 борби.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Така "звездашите" събраха 22 точки на второто място в Евролигата с баланс от 9-4. Със същия актив са още домакинстващият у нас израелски Апоел Тел Авив, както и Панатинайкос. Олимпиакос е шести с 21 след 8 победи и 5 поражения.

В 14-ия кръг Везенков и компания приемат Фенербахче, докато Звезда очаква Барселона в Белград.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

олимпиакос евролига белград цървена звезда Александър Везенков коди милър макинтайър

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Историческо падение за Ливърпул

Историческо падение за Ливърпул
Четири гола на Мбапе измъкнаха Реал в Пирея

Четири гола на Мбапе измъкнаха Реал в Пирея
Безупречният Интер преклони глава в добавеното време

Безупречният Интер преклони глава в добавеното време
Давид Луис показа, че годините нямат значение (ВИДЕО)

Давид Луис показа, че годините нямат значение (ВИДЕО)
Копенхаген награди феновете на Кайрат, а после ги наказа (ВИДЕО)

Копенхаген награди феновете на Кайрат, а после ги наказа (ВИДЕО)

Последни новини

Тотнъм натисна бутона за самоунищожение срещу ПСЖ

Тотнъм натисна бутона за самоунищожение срещу ПСЖ
Историческо падение за Ливърпул

Историческо падение за Ливърпул
Безупречният Интер преклони глава в добавеното време

Безупречният Интер преклони глава в добавеното време
Четири гола на Мбапе измъкнаха Реал в Пирея

Четири гола на Мбапе измъкнаха Реал в Пирея
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV