Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)

Емблематичният Димитър Пенев беше погребан днес в родното си село. Мировяне изпрати не просто най-успешния треньор в българската футболна история, а своя човек – обичан, уважаван и близък до всички.

@btv_sport Няма човек, който да говори лошо за Димитър Пенев. Няма човек, който да си спомня нещо по-различно от добро за него. Такъв беше той - винаги усмихнат, винаги готов за разговор, винаги отзивчив. Не само на терена, а и извън него Пенев показваше класа. Затова ще бъде помнен завинаги. ♬ original sound - btvsport

За хората от селото Пената никога не беше „голямата звезда“. Той беше Димитър – човекът, който намираше общ език с всеки, който поздравяваше, спираше се за разговор и оставаше същият, независимо от славата и признанието.

В Мировяне ще помнят завинаги неговата доброта, човечност и онази неподправена скромност, която го правеше истински голям.

Днес Стратега си тръгна от Мировяне за последен път. Тихо, сред своите хора, там, откъдето започна всичко. Но името му остана – не само във футболната история, а и в паметта на селото, в спомените на онези, които го познаваха и обичаха.

На опелото в Мировяне бяха Емил Костадинов, Пламен Николов, Георги Донков, Гошо Гинчев, Бойко Величков и още много футболни хора, дошли да отдадат почит на човека, който ги водеше, вдъхновяваше и учеше – не само във футбола, а и в живота.

За поколения българи Димитър Пенев завинаги ще остане „Стратега от Мировяне“. Човекът, който превърна мечтите в история и остави следа, която няма да бъде заличена.

Снимка: БТА

Чуйте във видеото какво казаха хората за него.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK