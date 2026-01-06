bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)

Димитър Пенев си тръгна за последен път - тихо, сред своите хора, там, откъдето започна всичко

Емблематичният Димитър Пенев беше погребан днес в родното си село. Мировяне изпрати не просто най-успешния треньор в българската футболна история, а своя човек обичан, уважаван и близък до всички.

Няма човек, който да говори лошо за Димитър Пенев. Няма човек, който да си спомня нещо по-различно от добро за него. Такъв беше той - винаги усмихнат, винаги готов за разговор, винаги отзивчив. Не само на терена, а и извън него Пенев показваше класа. Затова ще бъде помнен завинаги.

За хората от селото Пената никога не беше голямата звезда“. Той беше Димитър човекът, който намираше общ език с всеки, който поздравяваше, спираше се за разговор и оставаше същият, независимо от славата и признанието.

Четвъртите в света си взеха последно сбогом със своя Димитър Пенев (ВИДЕО)

В Мировяне ще помнят завинаги неговата доброта, човечност и онази неподправена скромност, която го правеше истински голям.

Днес Стратега си тръгна от Мировяне за последен път. Тихо, сред своите хора, там, откъдето започна всичко. Но името му остана не само във футболната история, а и в паметта на селото, в спомените на онези, които го познаваха и обичаха.

Бай Добри през сълзи за Димитър Пенев: В събота го чаках на стадиона, той не дойде (ВИДЕО)

На опелото в Мировяне бяха Емил Костадинов, Пламен Николов, Георги Донков, Гошо Гинчев, Бойко Величков и още много футболни хора, дошли да отдадат почит на човека, който ги водеше, вдъхновяваше и учеше не само във футбола, а и в живота.

За поколения българи Димитър Пенев завинаги ще остане Стратега от Мировяне“. Човекът, който превърна мечтите в история и остави следа, която няма да бъде заличена.

Снимка: БТА

Чуйте във видеото какво казаха хората за него.

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

