Таня Гатева: Баскетболът отново променя животи и изгражда общности (ВИДЕО)

11 клуба. 1000 ученици. Повече от 30 селища. 22-ата седмица европейска баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс стартира със смайващи цифри.

А зад всичко това – години работа, отдаденост и вяра в децата с умствена изостаналост. Тези деца, която имат нужда от няколко простички неща – подадена ръка, вяра и търпение.

С принос за доброто

Баскетболната седмица е партньорство на ФИБА Европа и Спешъл Олимпикс Европа от 2004 г. От тогава броят на баскетболистите в Спешъл Олимпикс нараства от 13 000 до близо 60 000 играчи в Европа.

България дава своя принос в тази насока: „Идеята на кампанията е в рамките на 7 дни максимално активно да привлечем вниманието към уменията на хората с интелектуални затруднения, които чрез силата на баскетбола изпитват радост, развиват тези умения, пътуват“, разказва програмен координатор на Спешъл Олимпикс България - Диана Банчева.

„Не са важни победите, а да носиш щастие на децата!“

Женският национален отбор по баскетбол записа 3 победи в квалификациите за Евробаскет – срещу Азербайджан, Украйна и Черна гора и очаква реваншите през март.

Въпреки това обаче селекционерът Таня Гатева гледа не само към предстоящите мачове. В Европейската баскетболна седмица тя влиза в ролята на посланик.

„Всяка една победа е важна. Но за тези атлети тук е важно да са щастливи, да създават общности, да създават приятели“, споделя Гатева за истинската стойност на подобни събития.

Паралелна лига?

Националната баскетболна лига е партньор на инициативата от 2018 г.

А дали е предлагано да бъде създадена паралелна лига, само за деца от Спешъл Олимпикс?

Отговор дава мениджърът на Националната баскетболна лига Сандра Велчева-Хънт: „Имали сме още миналата година на полувремето на мач от Националната баскетболна лига дечица и специални атлети да направят демонстративен мач. Затруднението за по-малките деца, за родителите, са по-късните часове. Ако един ден съумеем да имаме такава лига, аз ще съм първата, която ще приветства това“.

„Вярвайте ми, ще вървим заедно“

Доцент Мариана Борукова е национален координатор и треньор в програмата по баскетбол в Спешъл Олимпикс и европейски съветник по обединен баскетбол.

И определено има идеи как да промени нещата към по-добро.

Дори и в отговор на Сандра Велчева-Хънт: „Аз мисля, че вече сме готови. Не за такава лига, а за включване на отбори по обединен баскетбол на първенство в България, които могат да бъдат поддържани от клубните отбори. Този модел работи много успешно във Финландия. В момента ние губим доста деца, които отиват да играят волейбол. Аз съм поддръжник на повечето инициативи в училищния спорт, там започва промяната“, разкрива от опита си тя.

Обединеният баскетбол е модел на играта, в който се запазва броят на състезатели 5 на 5, но във всеки отбор има по трима атлети от Спешъл Олимпикс и двама партньори, на които е забранено да влияят прекалено много на играта.

По този начин с приобщаването чрез спорт се постига и социално интегриране между атлети и партньори.



А европейската баскетболна седмица ще продължи до 3 декември.

