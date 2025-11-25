bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Таня Гатева: Баскетболът отново променя животи и изгражда общности (ВИДЕО)

Федерацията, лигата и Спешъл Олимпикс с поредно сътрудничество

11 клуба. 1000 ученици. Повече от 30 селища. 22-ата седмица европейска баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс стартира със смайващи цифри.

А зад всичко това – години работа, отдаденост и вяра в децата с умствена изостаналост. Тези деца, която имат нужда от няколко простички неща – подадена ръка, вяра и търпение.

С принос за доброто

Баскетболната седмица е партньорство на ФИБА Европа и Спешъл Олимпикс Европа от 2004 г. От тогава броят на баскетболистите в Спешъл Олимпикс нараства от 13 000 до близо 60 000 играчи в Европа.  

България дава своя принос в тази насока: „Идеята на кампанията е в рамките на 7 дни максимално активно да привлечем вниманието към уменията на хората с интелектуални затруднения, които чрез силата на баскетбола изпитват радост, развиват тези умения, пътуват“, разказва програмен координатор на Спешъл Олимпикс България - Диана Банчева.

Героична България пречупи Черна гора в Ботевград (ВИДЕО)

„Не са важни победите, а да носиш щастие на децата!“

Женският национален отбор по баскетбол записа 3 победи в квалификациите за Евробаскет – срещу Азербайджан, Украйна и Черна гора и очаква реваншите през март.

Въпреки това обаче селекционерът Таня Гатева гледа не само към предстоящите мачове. В Европейската баскетболна седмица тя влиза в ролята на посланик.

„Всяка една победа е важна. Но за тези атлети тук е важно да са щастливи, да създават общности, да създават приятели“, споделя Гатева за истинската стойност на подобни събития.

Паралелна лига?

Националната баскетболна лига е партньор на инициативата от 2018 г.
А дали е предлагано да бъде създадена паралелна лига, само за деца от Спешъл Олимпикс?

Отговор дава мениджърът на Националната баскетболна лига Сандра Велчева-Хънт: „Имали сме още миналата година на полувремето на мач от Националната баскетболна лига дечица и специални атлети да направят демонстративен мач. Затруднението за по-малките деца, за родителите, са по-късните часове. Ако един ден съумеем да имаме такава лига, аз ще съм първата, която ще приветства това“.

„Вярвайте ми, ще вървим заедно“

Доцент Мариана Борукова е национален координатор и треньор в програмата по баскетбол в Спешъл Олимпикс и европейски съветник по обединен баскетбол.

И определено има идеи как да промени нещата към по-добро.

Дори и в отговор на Сандра Велчева-Хънт: „Аз мисля, че вече сме готови. Не за такава лига, а за включване на отбори по обединен баскетбол на първенство в България, които могат да бъдат поддържани от клубните отбори. Този модел работи много успешно във Финландия. В момента ние губим доста деца, които отиват да играят волейбол. Аз съм поддръжник на повечето инициативи в училищния спорт, там започва промяната“, разкрива от опита си тя.

Обединеният баскетбол е модел на играта, в който се запазва броят на състезатели 5 на 5, но във всеки отбор има по трима атлети от Спешъл Олимпикс и двама партньори, на които е забранено да влияят прекалено много на играта.

По този начин с приобщаването чрез спорт се постига и социално интегриране между атлети и партньори.

А европейската баскетболна седмица ще продължи до 3 декември.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България деца баскетбол федерация спешъл олимпикс таня гатева Диана Банчева сандра велчева хънт

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Живеех на пейка… Марадона ме спаси"
Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд (ВИДЕО)
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)
Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Последни новини

Ще потопи ли отново Диего Симеоне бившия си отбор?

Ще потопи ли отново Диего Симеоне бившия си отбор?
Може ли ПСВ отново да спъне Ливърпул (ФАКТФАЙЛ)

Може ли ПСВ отново да спъне Ливърпул (ФАКТФАЙЛ)

"Живеех на пейка… Марадона ме спаси"
Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва

Пред очите на мама! Динамо пречупи Мони и Гибона в Москва
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV