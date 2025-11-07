Представете си 19-годишен баскетболист, който трябва да се навежда, за да мине през вратата на съблекалнята. Това е Оливие Риу – 236 сантиметра чисто вдъхновение!

Канадецът направи своя дебют за Флорида Гейтърс в NCAA и така влезе в историята като най-високият играч, който някога е играл в колежанската лига.

Оливие не е нов в рекордите той вече фигурира в Книгата на "Гинес" като най-високият тийнейджър на планетата. И цифрите зад тази титла са направо умопомрачителни: в детската градина – 157 см, на 12 години – 213 см, а на 15 цели 226 см!

Забива изправен!

Когато треньорът Тод Голдън пусна Риу в игра срещу Северна Флорида, залата буквално избухна. Цялата публика скандираше Искаме Оли!“, а когато ги чу, Голдън реши да сбъдне това желание. И макар че Оливие дори не докосна топката, ентусиазмът беше огромен.

Чувството беше невероятно. Всички ме подкрепяха от пейката до последния ред на трибуните. Няма как да не се почувстваш благодарен за такъв момент“, сподели усмихнатият гигант след мача.

Сестра Джийн - сърцето, което никога не спира да тупти

Но животът на човек с такава височина не е само високи постижения. Риу признава, че трябва да се навежда под всяка врата, спи трудно в хотелски легла и почти не може да намери обувки неговият номер е 57,5!

Въпреки това, младият канадец не спира да мечтае. След като вече е носил екипа на националния отбор до 19 години, следващата му цел е НБА. Ако я постигне, ще стане най-високият играч в историята на Лигата на извънземните, изпреварвайки легендите Георге Мурешан и Мануте Бол (231 см).

А според треньора Голдън, това изобщо не е непостижимо: Оливие е невероятно пъргав за човек с неговия ръст. И да, може да забива, без дори да се отлепи от земята.“

Снимки: Alamy/Profimedia/Getty images

