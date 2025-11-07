Момчето, което не се събира в леглото си

В детската градина беше 157 см, на 12 години - 213 см

Представете си 19-годишен баскетболист, който трябва да се навежда, за да мине през вратата на съблекалнята. Това е Оливие Риу – 236 сантиметра чисто вдъхновение!

Канадецът направи своя дебют за Флорида Гейтърс в NCAA и така влезе в историята като най-високият играч, който някога е играл в колежанската лига.

Оливие не е нов в рекордите – той вече фигурира в Книгата на "Гинес" като най-високият тийнейджър на планетата. И цифрите зад тази титла са направо умопомрачителни: в детската градина – 157 см, на 12 години – 213 см, а на 15 – цели 226 см!

Забива изправен!

Когато треньорът Тод Голдън пусна Риу в игра срещу Северна Флорида, залата буквално избухна. Цялата публика скандираше „Искаме Оли!“, а когато ги чу, Голдън реши да сбъдне това желание. И макар че Оливие дори не докосна топката, ентусиазмът беше огромен.

„Чувството беше невероятно. Всички ме подкрепяха – от пейката до последния ред на трибуните. Няма как да не се почувстваш благодарен за такъв момент“, сподели усмихнатият гигант след мача.

Но животът на човек с такава височина не е само високи постижения. Риу признава, че трябва да се навежда под всяка врата, спи трудно в хотелски легла и почти не може да намери обувки – неговият номер е 57,5!

Въпреки това, младият канадец не спира да мечтае. След като вече е носил екипа на националния отбор до 19 години, следващата му цел е НБА. Ако я постигне, ще стане най-високият играч в историята на Лигата на извънземните, изпреварвайки легендите Георге Мурешан и Мануте Бол (231 см).

А според треньора Голдън, това изобщо не е непостижимо: „Оливие е невероятно пъргав за човек с неговия ръст. И да, може да забива, без дори да се отлепи от земята.“

Снимки: Alamy/Profimedia/Getty images

