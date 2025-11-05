bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

18 квадрата свобода: Баскетболно величие даде урок на режима в Белград!

Щимац изригна след ареста: Вучич, ти си следващият!

След 30 часа, прекарани зад решетките, легендата на сръбския баскетбол Владимир Щимац излезе от ареста като истински герой на улицата. Бившият национал, хвърлен на пода, окован и унизен от полицията, не просто излезе на свобода той изригна срещу властта на Александър Вучич с думи, които разтърсиха цяла Сърбия.

Благодаря ви, че сте до мен. Продължаваме напред, не спираме никъде, борим се срещу този странен и престъпен режим!“, заяви Щимац пред стотици поддръжници, които го посрещнаха с аплодисменти и скандирания. И после дойде ударът: Ако са си мислели, че 18 квадрата ще сломят духа ми аз съм израснал в 18 квадрата...“

Новак Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война!

Така, със символа на бедността, от която е тръгнал, Щимац превърна ареста си в политическо оръжие.

 В неделя вечерта улиците на Белград се превърнаха в сцена на напрежение. Хиляди протестиращи срещу авторитарното управление на Вучич излязоха в центъра на града, а сред тях и един баскетболен гигант. Малко след 22:00 ч. камери заснеха как Щимац е хвърлен на земята, виковете му заглъхват под каските и ботушите на спецчастите. Официалното обвинение нападение над конституционния ред“. Истинската причина дръзнал да изрече това, което мнозина шепнат.

 Ukinut pritvor!

Александър Вучич трябва да знае, че не съм човек, който ще се откаже от справедливостта и нормалността. Може да забрави всичките си лудории!“, изригна бившият баскетболист.

Новак Джокович заживя в Атина

Подкрепата за Щимац е лавинообразна социалните мрежи горят от хаштага #СлободазаЩимаца, а хора от цяла Сърбия излизат пред полицейски управления със снимки на баскетболиста. 

Интересното е, че част от спортната общност мълчи. Мнозина от бившите му съотборници не се осмелиха да го защитят публично. Само няколко имена се изправиха открито: Бранко Лазич, легендарният треньор Душко Вуйошевич и няколко футболни национали.

Но народът не забравя. В очите на протестиращите Щимац вече не е просто спортист той е символ на съпротивата срещу страха, корупцията и тишината.

Президентът Вучич, засипан с критики у дома и натиск от Европа, все още не е реагирал. Не се страхувам. Те трябва да се страхуват“ каза Щимац, докато множеството скандираше името му.

Снимката, която правителството скри: Джокович сред протестиращите

 
Тагове:

арест студенти протести президент подкрепа баскетбол власт новак джокович общество белград Александър Вучич Владимир Щимац Ноди Сад

