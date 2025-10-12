Везенков избухна и в голямото дерби на Гърция (ВИДЕО)

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, блесна и в голямото дерби на Гърция! Националът беше над всички при победата на Олимпиакос с 90:86 срещу Панатинайкос във втория кръг от първенството.

В Пирея Везенков завърши с 22 точки, 6 борби и 2 асистенции. 16 точки за успеха реализира Тайлър Дорси, а с по 12 се отчетоха Никола Милутинов и Тайсън Уорд. За гостите най-резултатен с 19 стана Ти Джей Шортс.

Саша изигра поредния си силен мач за "червено-белите". През седмицата той беше най-полезен и при разгрома с 86:67 над новака Дубай в третия кръг от Евролигата. Тогава, със своите 25 точки, Везенков влетя в клуб "3000" на гръцкия гранд.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Дербито

Тази вечер ПАО започна по-добре и водеше с 21:18 след 10 минути игра. "Детелините" имаха аванс и на почивката, когато таблото в Двореца на мира и дружбата показваше 48:43 в тяхна полза, въпреки че бяха без контузения си лидер Кендрик Нън.

Олимпиакос обаче пое инициативата през второто полувреме и влезе в заключителните минута с точка преднина - при 68:67. Везенков и компания потрепериха до края, като Панатинайкос обърна за 81:80.

В крайна сметка домакините показаха по-здрави нерви и постигнаха ключова победа - четвърта поредна срещу ПАО.

Следващият мач на Олимпиакос е във вторник (14 октомври), когато приемат турския Анадолу Ефес в Евролигата. Панатинайкос пък ще бъде домакин на френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан в сряда.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

