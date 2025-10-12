bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Везенков избухна и в голямото дерби на Гърция (ВИДЕО)

Националът отново беше над всички

Везенков избухна и в голямото дерби на Гърция (ВИДЕО)

Най-добрият български баскетболист - Александър Везенков, блесна и в голямото дерби на Гърция! Националът беше над всички при победата на Олимпиакос с 90:86 срещу Панатинайкос във втория кръг от първенството.

В Пирея Везенков завърши с 22 точки, 6 борби и 2 асистенции. 16 точки за успеха реализира Тайлър Дорси, а с по 12 се отчетоха Никола Милутинов и Тайсън Уорд. За гостите най-резултатен с 19 стана Ти Джей Шортс.

Саша изигра поредния си силен мач за "червено-белите". През седмицата той беше най-полезен и при разгрома с 86:67 над новака Дубай в третия кръг от Евролигата. Тогава, със своите 25 точки, Везенков влетя в клуб "3000" на гръцкия гранд.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Дербито

Тази вечер ПАО започна по-добре и водеше с 21:18 след 10 минути игра. "Детелините" имаха аванс и на почивката, когато таблото в Двореца на мира и дружбата показваше 48:43 в тяхна полза, въпреки че бяха без контузения си лидер Кендрик Нън.

Олимпиакос обаче пое инициативата през второто полувреме и влезе в заключителните минута с точка преднина - при 68:67. Везенков и компания потрепериха до края, като Панатинайкос обърна за 81:80.

В крайна сметка домакините показаха по-здрави нерви и постигнаха ключова победа - четвърта поредна срещу ПАО.

Следващият мач на Олимпиакос е във вторник (14 октомври), когато приемат турския Анадолу Ефес в Евролигата. Панатинайкос пък ще бъде домакин на френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан в сряда.

Снимка: https://www.olympiacosbc.gr/

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

гърция България олимпиакос панатинайкос дерби победа саша евролигата везенков пирея Александър Везенков над всички двореца на мира и дружбата клуб 3000

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Благодарим ви, господа!

Благодарим ви, господа!
Напусна ни легендата Добромир Жечев

Напусна ни легендата Добромир Жечев
Фотофиниш определи победителя в Софийския маратон (ВИДЕО)

Фотофиниш определи победителя в Софийския маратон (ВИДЕО)
Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?

Сърбия се тресе! Има ли прошка след загубата от Албания?
Любо Ганев пред bTV: 5 общини се бият за Лига на нациите (ВИДЕО)

Любо Ганев пред bTV: 5 общини се бият за Лига на нациите (ВИДЕО)

Последни новини

Кондиционният треньор на Насар: Ако иска, може да вдига и на 35 (ВИДЕО)

Кондиционният треньор на Насар: Ако иска, може да вдига и на 35 (ВИДЕО)
Любо Ганев пред bTV: 5 общини се бият за Лига на нациите (ВИДЕО)

Любо Ганев пред bTV: 5 общини се бият за Лига на нациите (ВИДЕО)
Напусна ни легендата Добромир Жечев

Напусна ни легендата Добромир Жечев
Благодарим ви, господа!

Благодарим ви, господа!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV