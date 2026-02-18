bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Везенков и Олимпиакос без милост

16 точки, 9 борби, 3 асистенции срещу името на най-добрия ни баскетболист

Везенков и Олимпиакос без милост
Reuters

Олимпиакос разби АЕК Атина с 81:67 в Ираклион и без излишна драма си подпечата билета за полуфиналите за Купата на Гърция.

Начело на атаката беше Александър Везенков – 16 точки, 9 борби, 3 асистенции за 24 минути игра.

„Червените“ убиха интригата още до почивката. След 23:12 в първата част, авансът набъбна до 46:24 на полувремето. АЕК опита да се върне, свали до 14 преди последната четвърт (63:49), но Олимпиакос затвори мача хладнокръвно.

Наказаха сурово Саша Везенков след боя (ВИДЕО)

Питърс добави 14 точки и 9 борби, Никола Милутинов – 10 точки, 5 асистенции и стабилност в подкошието.

Снимка: Reuters

Следва полуфинал срещу Маруси, който елиминира Арис с 87:80. Олимпиакос продължава похода към трофей №13.

Останалите четвъртфинали са Ираклис – Миконос и Панатинайкос – ПАОК.

Пред погледа на Джокович: Везенков преподава в Евролигата (ВИДЕО)
Тагове:

олимпиакос лидер победа полуфинал купа на гърция точки борби Александър Везенков Барцокас

