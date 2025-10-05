10 от ЦСКА изпуснаха Лудогорец в края

ЦСКА и Лудогорец направиха 0:0 след около 100 минути битка на Националния стадион.

Срещата в столицата премина при дълго прекъсване през първата част заради гъстата димна завеса от феновете в Сектор "Г".

Преди почивката гол на Ивайло Чочев от шампионите беше отменен заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Снимка: Lap.bg

Двубоят от 11-ия кръг на Първа лига предложи интригуващ последен четвърт час, в който "армейците" бяха с човек по-малко заради втори жълт картон на Бруно Жордао.

В 90' вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов направи страхотно спасяване след удар на Кайо Видал и рикошет в капитана Теодор Иванов. В третата минута от петте добавено време "червените" пропуснаха златен шанс - резервата Илиан Илиев-младши центрира, но Леандро Годой стреля неточно с глава от около 5 метра.

Така, след седмото си равенство от началото на сезона, ЦСКА е 12-и с актив от едва 10 точки. Лудогорец заема третата позиция с 22 - 4 зад лидера Левски, който е с мач повече.

В следващия кръг тимът на Руи Мота приема Спартак Варна, докато ЦСКА гостува на новака Добруджа.

Снимка: Lap.bg

Съставите

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов (70' - 73. Илиан Илиев), 4. Адриан Лапеня, 14. Теодор Иванов (К), 17. Анхело Мартино (90+1' - 3. Сейни Санянг), 2. Пастор, 99. Джеймс Ето’о (90+1' - 13. Браян Кордоба), 6. Бруно Жордао, 28. Йоанис Питас (90+6' - 16. Георги Чорбаджийски), 8. Давид Сегер (70' - 30. Петко Панайотов), 9. Леандро Годой

Лудогорец: 1. Серджио Падт, 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (К) (88' - 99. Станислав Иванов), 23. Дерой Дуарте (46' - 30. Педро Нареси), 18. Ивайло Чочев (76' - 26. Филип Калоч), 37. Бърнард Текпетей (76' - 77. Ерик Маркуш), 14. Петър Станич (76' -10. Матеус Машадо), 11. Кайо Видал, 29. Ерик Биле