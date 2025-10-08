bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Александър Димитров: Играх със счупен крак срещу Левски (ВИДЕО)

Новият селекционер няма да търпи телефони, закъснения и лошо поведение

Александър Димитров: Играх със счупен крак срещу Левски (ВИДЕО)

Новият национален селекционер Александър Димитров си припомни годините като футболист. Той разказа и интересен случай в интервю за подкаста на БФС "Да поговорим за футбол".

"Бях луд, наистина луд като играч. Няма да забравя един случай, когато бях капитан в Беласица. Имахме мач с Левски, но на тренировка в дните преди срещата получих фрактура."

"Докторите казаха, че не мога да играя. Бях убеден, че ще изляза на терена. Предложиха да ми поставят инжекция и да ми направят така наречения блокаж - по този начин се неутрализира болката, но след двубоя тя става двойна. Не успях да довърша мача, но не заради травмата, а за две по-груби нарушения".

Нулева толератност

Димитров отново разясни методите, които ще въведе в националния отбор.

"Първото правило на Александър Димитров е нещо в чисто човешки план - да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност."

"Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение", завърши Димитров. 

Тагове:

левски национален отбор национали треньор александър димитров селекционер

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Трус във футбола: Спартак Варна губи лиценза си?

Трус във футбола: Спартак Варна губи лиценза си?
Притискат Кристиано Роналдо да спре с футбола (ВИДЕО)

Притискат Кристиано Роналдо да спре с футбола (ВИДЕО)
Тя победи рака, а брат й я унизи на леда (ВИДЕО)

Тя победи рака, а брат й я унизи на леда (ВИДЕО)
Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права

Заради пас с две ръце: Рефер №1 със спрени права

Последни новини

Трус във футбола: Спартак Варна губи лиценза си?

Трус във футбола: Спартак Варна губи лиценза си?
Тя победи рака, а брат й я унизи на леда (ВИДЕО)

Тя победи рака, а брат й я унизи на леда (ВИДЕО)
Притискат Кристиано Роналдо да спре с футбола (ВИДЕО)

Притискат Кристиано Роналдо да спре с футбола (ВИДЕО)
Шест секунди до безсмъртието (ВИДЕО)

Шест секунди до безсмъртието (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV