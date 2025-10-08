Александър Димитров: Играх със счупен крак срещу Левски (ВИДЕО)

Новият национален селекционер Александър Димитров си припомни годините като футболист. Той разказа и интересен случай в интервю за подкаста на БФС "Да поговорим за футбол".

"Бях луд, наистина луд като играч. Няма да забравя един случай, когато бях капитан в Беласица. Имахме мач с Левски, но на тренировка в дните преди срещата получих фрактура."

"Докторите казаха, че не мога да играя. Бях убеден, че ще изляза на терена. Предложиха да ми поставят инжекция и да ми направят така наречения блокаж - по този начин се неутрализира болката, но след двубоя тя става двойна. Не успях да довърша мача, но не заради травмата, а за две по-груби нарушения".

Нулева толератност

Димитров отново разясни методите, които ще въведе в националния отбор.

"Първото правило на Александър Димитров е нещо в чисто човешки план - да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност."

"Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение", завърши Димитров.