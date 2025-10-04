bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Берое ядоса Левски, но после си изпати

Гостите от Стара Загора завършиха мача с 10 души

Берое ядоса Левски, но после си изпати
Lap.bg

Осма победа за Левски от началото на сезона в Efbet лига. "Сините" ще останат на върха в класирането до края на паузата за националните отбори след победа с 3:1 над Берое у дома.

Гостите от Стара Загора завършиха срещата с 10 души, но въпреки намаления си състав изравниха в 73-ата минута след гол на Алберто Салидо. Това попадение обаче само ядоса Левски и последваха още две попадения, с които "сините" си гарантираха крайния успех и първото място в шампионата.

Мачът на "Герена"

Още в 11-ата минута "сините" излязоха напред в резултата след гол на Мустафа Сангаре, а в началото на второто полувреме гостите останаха с човек по-малко след нарушение на Тижан Суна срещу Алдаир. Първоначално играчът на Берое получи само жълт картон, но след преразглеждане с ВАР, той бе изгонен.

Снимка: Lap.bg

Левски контролираше случващото се на терена. Въпреки това около четвърт час преди края на редовното време домакините бяха шокирани от изравнителното попадение на заралии.

Играчите на Хулио Веласкес обаче веднага реагираха. Първо влезлият като резерва Марин Петков покачи на 2:1 в 81-ата, а след това в добавеното време Гашпер Търдин оформи крайното 3:1. Междувременно Евертон Бала удари и греда.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол левски берое Сангаре ефбет лига

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Първи медал за България на световното по щанги

Първи медал за България на световното по щанги
Нов гол в добавеното време - Ливърпул сдаде върха в Англия

Нов гол в добавеното време - Ливърпул сдаде върха в Англия
Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)

Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)
Почетоха паметта на Стефка Великова с волейболен турнир на приятелството (ВИДЕО)

Почетоха паметта на Стефка Великова с волейболен турнир на приятелството (ВИДЕО)
Ръгбистите сразиха Турция в София

Ръгбистите сразиха Турция в София

Последни новини

Нов гол в добавеното време - Ливърпул сдаде върха в Англия

Нов гол в добавеното време - Ливърпул сдаде върха в Англия
Почетоха паметта на Стефка Великова с волейболен турнир на приятелството (ВИДЕО)

Почетоха паметта на Стефка Великова с волейболен турнир на приятелството (ВИДЕО)
bTV Репортерите: Триумфът на лъвовете (ВИДЕО)

bTV Репортерите: Триумфът на лъвовете (ВИДЕО)
Първи медал за България на световното по щанги

Първи медал за България на световното по щанги
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV