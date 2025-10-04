Берое ядоса Левски, но после си изпати

Осма победа за Левски от началото на сезона в Efbet лига. "Сините" ще останат на върха в класирането до края на паузата за националните отбори след победа с 3:1 над Берое у дома.

Гостите от Стара Загора завършиха срещата с 10 души, но въпреки намаления си състав изравниха в 73-ата минута след гол на Алберто Салидо. Това попадение обаче само ядоса Левски и последваха още две попадения, с които "сините" си гарантираха крайния успех и първото място в шампионата.

Мачът на "Герена"

Още в 11-ата минута "сините" излязоха напред в резултата след гол на Мустафа Сангаре, а в началото на второто полувреме гостите останаха с човек по-малко след нарушение на Тижан Суна срещу Алдаир. Първоначално играчът на Берое получи само жълт картон, но след преразглеждане с ВАР, той бе изгонен.

Снимка: Lap.bg

Левски контролираше случващото се на терена. Въпреки това около четвърт час преди края на редовното време домакините бяха шокирани от изравнителното попадение на заралии.

Играчите на Хулио Веласкес обаче веднага реагираха. Първо влезлият като резерва Марин Петков покачи на 2:1 в 81-ата, а след това в добавеното време Гашпер Търдин оформи крайното 3:1. Междувременно Евертон Бала удари и греда.

