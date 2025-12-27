Димитър Митов и Абърдийн отново не победиха у дома. Тимът на националния вратар направи 1:1 с Дънди Юнайтед в мач от 19-ия кръг на шотландската Премиършип.

На Питодри Стейдиъм гостите поведоха след половин час игра чрез шведа Амар Ахмед Фатах. Абърдийн изравни в 60', когато сънародникът му Йеспер Карлсон беше точен при добавката след далечен шут.

Българския страж Димитър Митов бе на ниво, като на два пъти се намеси отлично.

Димитър Митов записа суха мрежа в Европа (ВИДЕО)

Притеснителната форма у дома

Така Абърдийн остава с един успех в последните си 5 домакинства - 2:1 срещу Килмарнък в миналия кръг.

В останалите 3 двубоя "доновете" стигнаха до 1:1 с арменския Ноа в Лигата на конференциите и 3:3 със Сейнт Мирън в първенството, а допуснаха загуба с 0:1 от Страсбург в Европа.

След като взеха по точка тази вечер, Абърдийн е шести в класирането, а Дънди Юнайтед заема осмата позиция.

В последния си мач за 2025 г. - във вторник (30 декември) от 21:45 ч. пряко по RING, Димитър Митов и компания гостуват на Хибърниън. На Юнайтед предстои визита на закотвения на дъното отбор на Ливингстън, който има едва една победа в шампионата от началото на сезона.

