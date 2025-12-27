Димитър Митов и Абърдийн отново не победиха у дома. Тимът на националния вратар направи 1:1 с Дънди Юнайтед в мач от 19-ия кръг на шотландската Премиършип.

На Питодри Стейдиъм гостите поведоха след половин час игра чрез шведа Амар Ахмед Фатах. Абърдийн изравни в 60', когато сънародникът му Йеспер Карлсон беше точен при добавката след далечен шут.

Българския страж Димитър Митов бе на ниво, като на два пъти се намеси отлично.

Притеснителната форма у дома

Така Абърдийн остава с един успех в последните си 5 домакинства - 2:1 срещу Килмарнък в миналия кръг.

В останалите 3 двубоя "доновете" стигнаха до 1:1 с арменския Ноа в Лигата на конференциите и 3:3 със Сейнт Мирън в първенството, а допуснаха загуба с 0:1 от Страсбург в Европа.

След като взеха по точка тази вечер, Абърдийн е шести в класирането, а Дънди Юнайтед заема осмата позиция.

В последния си мач за 2025 г. - във вторник (30 декември) от 21:45 ч. пряко по RING, Димитър Митов и компания гостуват на Хибърниън. На Юнайтед предстои визита на закотвения на дъното отбор на Ливингстън, който има едва една победа в шампионата от началото на сезона.

