Берое остана без треньор

Футболният Берое остана без треньора си. Това съобщиха днес, 3 септември, от клуба.
Виктор Басадре няма да продължи да води първия отбор по лични причини.
На негово място застава аржентинецът Алехандро Сагерас.
"ПФК Берое съобщава, че старши треньорът Виктор Басадре няма да продължи да води първия отбор по лични причини.
Ръководството на тима ще бъде поето от Алехандро Сагерас – специалист с богат опит и отлично познаване на нашия клуб.
Искаме да благодарим на Виктор за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаваме успех занапред", написаха от Берое.
Басадре застана начело на Берое в началото на юли.
Под ръководството на испанеца, старозагорци изиграха 6 мача - 1 победа, 3 равенства, 2 загуби.
В момента Берое е на девето място в Първа лига с 6 точки в актива си.
