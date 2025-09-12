Бесни фенове нахлуха на "Колежа" след нова издънка на Ботев

Кризата в Ботев Пловдив се задълбочава! "Жълто-черните" загубиха с 0:1 от новака Монтана у дома в мач от 8-ия кръг на Първа лига и остават на дъното с актив от едва 4 точки.

След последния съдийски сигнал бесни фенове на тима нахлуха на терена, за да поискат обяснение от играчите за поредната издънка. Наложи се намеса на стюардите и полицаите.

Треньорът Николай Киров пое отговорност за поражението и хвърли оставка.

Кошмарът продължава

Ботев има победа, равенство и 5 загуби от началото на сезона в шампионата. Точките на "канарчетата" са от 1:1 с ЦСКА в откриващия кръг и 2:1 срещу Берое петия.

Последният успех на Ботев на "Колежа" е отпреди повече от 4 месеца - 3:2 срещу Спартак Варна на 4 май.

В следващия кръг "жълто-черните" гостуват на Септември София, преди да приемат ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg