Без метро в деня на мача Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

Неочаквано решение оставя без транспорт до националния стадион "Васил Левски" част от гражданите на София, след които и футболните фенове в деня на дербито.

На 8 ноември за първи път през този сезон едни срещу друг ще излязат Левски и ЦСКА. По традиция мачът ще се играе на националния стадион "Васил Левски", а "сините" са домакини.

В този ден няма да работи Линия номер 3 на софийското метро.

Официално съобщение

За промяната в движението на градския транспорт сигнализираха от Метрополитен София преди ден.

"Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение, Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя).

През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране", пише в официалното съобщение.

Мач по обяд

Както и предишните дербита между Левски и ЦСКА, и това ще се играе в светлата част на денонощието. Мачът трябва да започне в 15:00 ч.

Очаква се центърът на София отново да бъде блокиран от шествия на двете агитки, като това ще затрудни допълнително придвижването.

Снимка: Lap.bg

Метролиния 3 се простира от "Горна баня" до "Хаджи Димитър", като най-близката станция до националния стадион е на площад "Орлов мост".

След пускането в експлоатация на новите 3 станции, именно тази линия ще бъде най-удобна за достигане до стадион "Георги Аспарухов".

В деня на дербито ще могат да се ползват и съществуващите линии на тролеите - 1, 2, 3.

