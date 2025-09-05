bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Без напрежение! Младежите отказаха Гибралтар за едно полувреме

Дебютантът Георги Лазаров блести с два гола

БФС

Младежкият ни национален отбор (U21) стартира с категоричен успех над Гибралтар с 3:0 в първия си мач от група В на квалификациите за Eвро 2027 в Албания и Сърбия. Мачът, игран на стадион Георги Бенковски“ в Пазарджик, бе решен още през първото полувреме, а в герои за лъвовете“ се превърнаха дебютантът Георги Лазаров, който се отчете с две попадения, и капитанът Никола Илиев.

Снимка: БФС

Това е втора победа без допуснат гол за "лъвчетата" срещу връстниците им от Гибралтар в общо трите мача помежду им, като двата отбора имат и едно равенство.

Мачът

Срещата премина изцяло под диктовката на възпитаниците на селекционера Александър Димитров. В 17' Георги Лазаров откри резултата с дебютния си гол за националната фланелка на България, стреляйки неспасяемо в горния ъгъл на вратата.

Девет минути по-късно отново централният нападател на Черно море се озова за втори път в прегръдките на съотборниците си, след като избита топка на вратаря Хари Виктор попадна на десния му крак.

В края на първата част българите покачиха за 3:0 от дузпа, която реализира капитанът на националния ни тим Никола Илиев.

През второто полувреме България продължи да доминира на терена, като до още попадения не се стигна.

Програма

На 9 септември България гостува на Азербайджан. В същия ден Гибралтар приема Чехия. В групата ни са още Португалия, Азербайджан и Шотландия.

Съставите

БЪЛГАРИЯ: 23. Божев, 5. Полендаков, 6. Георгиев, 14. Иванов, 15. Папазов, 23. Митков, 16. Маринов, 10. Илиев 18. Балов, 13. Лазаров, 11. Рупанов

ГИБРАЛТАР: 1. Виктор, 4. Брито, 5. Карингтън, 3. Гонсалес, 7. Пийкок, 10. Клинтън, 11. Майсон, 14. Бусалам, 8. Стивънс, 19. Емрани, 9. Каетано

Кирил Десподов си тръгна, няма да играе месец

 

 

Тагове:

България сърбия ботев албания александър димитров гибралтар георги лазаров Никола Илиев Евро 2027

Епизод 10: Копривленски - тихият самурай, който води битка с последните килограми (ВИДЕО)

Неверният Швайнщайгер след шока в Братислава: Сърцето ми е разбито...

Кирил Десподов си тръгна, няма да играе месец

Няма празно! ЦСКА изгони и директор!

Левски е далеч от Европа, но цената му скочи с 36%

Неверният Швайнщайгер след шока в Братислава: Сърцето ми е разбито...

ЦСКА най-накрая победи, но в контрола

Отнеха лиценза на шахматната федерация

Мечтан дебют за национал на световното по бокс

