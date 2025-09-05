Кирил Десподов си тръгна, няма да играе месец

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов няма да играе почти месец заради разтежението, което получи на тренировката преди мача с Испания (0:3). Петкратният футболист номер 1 на България се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, който показал проблем с бедрото.

Вече е в Солун

Тази сутрин той е заминал за Солун, където лечението му ще бъде поето от медицинския щаб на ПАОК. От БФС вече са изпратили резултатите от прегледите и резонанса, така че в ПАОК са напълно наясно какво е състоянието на българина и какви процедури трябва да се предприемат, пише БТА.

Снимка: Lap.bg

Кирил Десподов освен, че пропуска и двата мача на националния тим този месец, няма да играе с ОФИ и Панайтоликос за първенството на Гърция, както и при визитата на ПАОК на Левадиакос за Купата на Гърция.

Без Десподов снощи България отстъпи с 0:3 на Испания на старта на Световните квалификации за Мондиал 2026 в група Е. В неделя лъвовете излизат на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси срещу отбора на Грузия във втория си двубой.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK