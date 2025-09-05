bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кирил Десподов си тръгна, няма да играе месец

От БФС са изпратили резултатите от резонанса на ПАОК

Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов няма да играе почти месец заради разтежението, което получи на тренировката преди мача с Испания (0:3). Петкратният футболист номер 1 на България се е подложил на ядрено-магнитен резонанс, който показал проблем с бедрото.

Вече е в Солун

Тази сутрин той е заминал за Солун, където лечението му ще бъде поето от медицинския щаб на ПАОК. От БФС вече са изпратили резултатите от прегледите и резонанса, така че в ПАОК са напълно наясно какво е състоянието на българина и какви процедури трябва да се предприемат, пише БТА.

Снимка: Lap.bg

Кирил Десподов освен, че пропуска и двата мача на националния тим този месец, няма да играе с ОФИ и Панайтоликос за първенството на Гърция, както и при визитата на ПАОК на Левадиакос за Купата на Гърция.

Контузихме Ламин Ямал. Какво е състоянието му?

Без Десподов снощи България отстъпи с 0:3 на Испания на старта на Световните квалификации за Мондиал 2026 в група Е. В неделя лъвовете излизат на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси срещу отбора на Грузия във втория си двубой.

Ексклузивни кадри от възстановителната тренировка на Испания (ВИДЕО)

Тагове:

България национален отбор грузия солун контузия паок купа на гърция левадиакос петкратен футболист номер 1 Борис Пайчадзе

