Мерки, шествия и буферни зони за Левски - ЦСКА (ВИДЕО)

На 1 ноември вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов беше уцелен с бутилка в главата от фен на Локомотив и това разбуни духовете и отвори за пореден път въпроса за безопасността и сигурността на обикновения привърженик, който отива просто, за да се наслади на двубоя.

А каква е организацията в София?

2 срещу… 30 хиляди

Около 2000 служители на реда ще бъдат ангажирани с Вечното дерби между Левски и ЦСКА.

"Сини" и "червени" излизат в първа среща за сезона, съответно като първи и шести в класирането и с 16 точки разлика помежду си.

Привържениците на Левски вече изкупиха билетите си за секторите А и Б, докато за тези на ЦСКА има все още свободни места във В и Г.

Шествията

Фенклубовете и на двата отбора ще стартират шествията си в 12:30 часа, като тези на Левски се събират на традиционната си локация на булевард "Тодор Александров" 23, а тези на ЦСКА - на улица "Иван Асен II". Между двата маршрута няма пресечена точка. Към момента няма информация за други планирани прояви освен двете шествия.

Буферните зони

По първоначални информации буферната зона на Националния стадион беше от 6500 места, между секторите Б и В и А и Г. От СДВР обявиха, че тя се запазва и ще остане такава, ако двубоят премине мирно и безопасно.

"Когато футболните срещи минават мирно и без да има насилие, тези буферни зони ще се запазват и няма да се увеличават. В първия момент обаче когато има нарушаване на обществения ред, тези зони ще бъдат увеличавани в зависимост от това, което се случва, съответно и обратното", сподели главният инспектор и началник на сектор "Масови мероприятия" Иван Георгиев.

Два отбора в подем

Хулио Веласкес си заслужи нов договор до 2028-а година и това е показателно как гледат на работата му в клуба. Към момента той e водил "сините" в общо 41 мача, откакто пое тима този януари. Балансът "победи – загуби" е 23:6. Що се отнася до този сезон – в дербито с ЦСКА влиза като лидер в класирането, с 11 победи от 14 и 6 поредни успеха във всички турнири.

На другата треньорска скамейка е Христо Янев, който кара третия си период начело на ЦСКА и несъмнено донесе импулс, с който "червените" забравиха за загубите. В 6-те си мача под негово ръководство "армейците" са с 4 победи и 2 равенства и от 13-ото място се изкачиха до 6-ото. Макар и разликата от 16 пункта в класирането, публиката на ЦСКА беше многобройна дори на мача с Монтана, спечелен с 3:1. Така тя заяви, че се доверява на Янев, който има 144 мача за отбора от "Борисовата градина".

Срещата Левски – ЦСКА утре стартира в 15:00 часа.

