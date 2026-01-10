Лечева: Може би търсят служебна победа в съдебните зали (ВИДЕО)

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева не скри разочарованието си от пренасянето на битката за властта в централата към съдебните зали.

Според нея опозицията търси служебна победа. Лечева изрази опасение от "пълен блокаж" на спортното движение след 1-2 години, ако не се намери решение.

Междувременно Лечева и екипът ѝ се стараят трудната ситуация да не повлияе на представителите ни на Зимните олимпийски игри в Италия през февруари.

"България може би за първи път отива с толкова силен състав, като ски-алпийски дисциплини, в сноуборда, в биатлона и всеки един от участниците може да застане и да бъде в Топ 6. Но нека да не ги натоварваме със свръхочаквания, защото знаете каква е конкуренцията, невероятна, изключително силна", заяви Лечева след церемонията "Най-добър млад спортист на България за 2025 г.".

Снимка: Lap.bg

"Поддържаме ежедневна връзка с организационния комитет на Олимпийските игри. Подписала съм всичките акредитации, които касаят нашите състезатели, на треньори, на цялата делегация. Така че всичко е под контрол. Наистина много трудно се работи заради ситуацията, в която се намираме в БОК. Опитваме се да направим така, че никой да не го почувства от нашите атлети и треньори"

Нов председател?

"Вече е избран председател на Българския олимпийски комитет. Даже г-жа Костадинова ме поздрави пред всички, видяхте на 19 март. За съжаление, се отложи в една дълга и мъчителна битка в съда, състезанието се премести в съда. Не виждам поради каква причина ще има нов председател на БОК"

Снимка: Lap.bg

Жалбите

"Може би е най-добре да питате г-н Белчо Горанов, който съди самия Белчо. Нали разбирате, че те вкараха БОК в тази съдебна сага. Така че питайте, задавайте тези въпроси към тях, кога смятат, че ще приключи. И каква беше цялата тази цел, каква беше основната цел на тази сага. Тази срамна ситуация, в която вкараха БОК. Аз признавам, че в съдебната система не се чувствам силна"

"Насочвайте тези въпроси към Белчо Горанов, който съди Белчо Горанов, и г-жа Костадинова, която чрез нейната адвокатка, която се явява адвокат на Олимпийския комитет и във всички дела в съда се бори да не съм присъединена, да не съм заинтересована страна в целия съдебен процес. Нали виждате за какви абсурди става дума?! И наистина не искам да ги коментирам, защото това е един изключително лош прецедент. Който става заразен. Защото виждате, че олимпийските и неолимпийските федерации… българските щанги са в същата ситуация – водени от един и същи център, г-жа Златева - адвокатката на г-жа Костадинова"

Снимка: Lap.bg

Битката в съда

"Целта беше това състезание да бъде изместено в съдебните зали, защото те се чувстват там силни, може би имат подкрепа и по някакъв друг начин търсят служебната победа"

"Моята работа, моята отговорност, моето желание беше наистина всичко да приключи на 19 март. Тогава всеки имаше възможност да представи платформите, всяка една от засегнатите страни да представи своето мнение и позиция, ако нещо не го удовлетворява"

"Вие сами виждате в щангите как Карлос Насар застана пред цялото общо събрание и попита има ли някой какво да каже да не се изненадваме с жалби. И виждате почерка...

"Точно след 1-2 години очаквам пълен блокаж на цялото спортно движение, ако вървим по този път." коментира Лечева.

