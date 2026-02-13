БФС призна две сериозни грешки в Разград

Съдийската комисия към Български футболен съюз публикува детайлен видеоанализ на три от най-обсъжданите ситуации от 1/4-финалите за Купата на България. Две от тях са от сблъсъка между Лудогорец и Левски (1:0), а третата – от дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев (1:0).

Заключението е ясно: два спестени червени картона в Разград и правилно зачетен победен гол на „Лаута“.

Трябваше ли Камдем да бъде изгонен?

Първата ситуация се развива в края на първото полувреме на мача в Разград. Оливиер Камдем задържа Кайо Видал при контраатака на домакините, но не получава жълт картон. Според Съдийската комисия това е тактическо нарушение, което спира перспективна атака и следва да бъде санкционирано с официално предупреждение. Тъй като футболистът вече има картон, решението е трябвало да бъде червен.

От БФС подчертават, че главният съдия е бил с гръб към ситуацията, четвъртият съдия е имал отлична позиция, но не е сигнализирал, ВАР няма правомощия да се намесва при втори жълт картон.

Ударът на Кайо Видал

Снимка: Lap.bg

Втората спорна ситуация също е в Разград. Кайо Видал нанася ножичен удар в лицето на съперник, което според комисията е трябвало да доведе до директен червен картон. В становището се казва, че играчът е имал възможност да избегне контакта, но не го е направил. Първият асистент е бил с най-добра видимост, но не е информирал главния съдия. ВАР също не е препоръчал преглед на ситуацията. Така комисията признава два сериозни пропуска в рамките на един двубой.

Няма засада в Пловдив

Снимка: Lap.bg

Голът на Парвиз Умарбаев, с който Локомотив елиминира Ботев, е правилно зачетен, категорични са от БФС. Въпреки че футболист на „черно-белите“ се намира в положение на засада, комисията приема, че той не влияе на играта – не играе с топката, не пречи на вратаря и не ограничава видимостта му. Затова попадението остава валидно.