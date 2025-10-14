Благодарим за жеста: Учтива Испания ни вкара само 4

Снизходително настроените футболисти на Испания ни вкараха само четири гола в мач от световните квалификации. Събитията във Валядолид очаквано се развиваха почти изцяло пред българската врата.

Домакините обаче така и не настъпиха педала, а заслуга за резултата имат още гредата и вратарят Светослав Вуцов.

Халфът на Арсенал Микел Мерино вкара два пъти с глава - по веднъж през всяко полувреме. Микел Оярсабал се разписа от дузпа в добавеното време.

Снимка: Lap.bg

Пропуските на капитана

Както при 1:6 от Турция, и този път не се разминахме без автогол. Сега в собствената врата се разписа защитникът на Ещрела Амадора Атанас Чернев.

Капитанът Кирил Деспосов пък пропусна отлични възможности при единствените две смислени атаки. В нито един от случаите той дори не уцели вратата.

Снимка: Lap.bg

Така нашите се движат по познатия график - средно 4 получени гола в досегашните 4 мача от квалификациите. В добавка на нула точки и едно отбелязано попадение.

30 удара към нашата врата

Статистиката ясно отразява неравния бой на терена - 70 на 30 процента владеене на топката, 10 срещу 0 точни удара, 30 срещу 3 изстрела към вратата...

Снимка: Lap.bg

Има и още - 11 на 0 корнера, 832 на 267 паса... А да не забравяме, че европейският шампион излезе без куп звезди.

Снимка: Lap.bg

Най-хубавото е, че остават само два мача до края на агонията - гостуване на Турция и домакинство на Грузия.