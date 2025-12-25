Благой Георгиев отправи нетипично коледно послание (ВИДЕО)

Бившият футболен национал Благой Георгиев отправи нетипично послание към последователите си навръх Рождество Христово.

Във видео, заснето у дома пред коледната елха, Джийзъса заяви, че празникът често се разбира погрешно.

"Все по-често хората казват "Честита Коледа", а това е грешно. Днес е Рождество Христово – рожденият ден на нашия Бог, на нашия Христос, нашия спасител", каза Георгиев.

Разочарован

Благой сподели, че е останал разочарован от видяното в църквата по-рано днес.

"Църквите са празни, а дискотеките – пълни. Трапезите са отрупани, има партита и празненства, но това не е важното. Днес е рожденият ден на Христос. Ако не ходите на църква, поне днес отидете – защото Той го заслужава. Той е страдал за нас", добави екс футболистът и акцентира върху прошката и човечността.

"Бог да ви пази вас и вашите семейства. Бъдете благословени и Честито Рождество Христово!", завърши Георгиев.

