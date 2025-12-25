bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Благой Георгиев отправи нетипично коледно послание (ВИДЕО)

Разочарован е от видяното

Благой Георгиев отправи нетипично коледно послание (ВИДЕО)

Бившият футболен национал Благой Георгиев отправи нетипично послание към последователите си навръх Рождество Христово.

Във видео, заснето у дома пред коледната елха, Джийзъса заяви, че празникът често се разбира погрешно.

"Все по-често хората казват "Честита Коледа", а това е грешно. Днес е Рождество Христово – рожденият ден на нашия Бог, на нашия Христос, нашия спасител", каза Георгиев.

Спортните звезди на България: Нека бъдем по-добри (ВИДЕО)

Разочарован

Благой сподели, че е останал разочарован от видяното в църквата по-рано днес.

"Църквите са празни, а дискотеките – пълни. Трапезите са отрупани, има партита и празненства, но това не е важното. Днес е рожденият ден на Христос. Ако не ходите на църква, поне днес отидете – защото Той го заслужава. Той е страдал за нас", добави екс футболистът и акцентира върху прошката и човечността.

"Бог да ви пази вас и вашите семейства. Бъдете благословени и Честито Рождество Христово!", завърши Георгиев.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

Коледа църква благой георгиев послание рождество христово разочарован джийзъса нетипично

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Спортните звезди на България: Нека бъдем по-добри (ВИДЕО)

Спортните звезди на България: Нека бъдем по-добри (ВИДЕО)
Преди

Преди "Битката на половете": Сабаленка победи Кириос в друг спорт (ВИДЕО)
Сърцето му спря на 27: Каква е причината?

Сърцето му спря на 27: Каква е причината?
Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното

Те му казаха: Никога повече футбол. Той доказа обратното
Левски: И на нас ни омръзна от

Левски: И на нас ни омръзна от "Сам вкъщи" (ВИДЕО)

Последни новини

Симеон Николов и БГ Локо са на финал за Суперкупата на Русия

Симеон Николов и БГ Локо са на финал за Суперкупата на Русия
Левски: И на нас ни омръзна от

Левски: И на нас ни омръзна от "Сам вкъщи" (ВИДЕО)
Най-тъжната коледна снимка на Шумахер

Най-тъжната коледна снимка на Шумахер
Преди

Преди "Битката на половете": Сабаленка победи Кириос в друг спорт (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV