Боримиров откри спортен комплекс, Стоичков обяви грандиозен проект (ВИДЕО)

Модерно съоръжение за футбол и падел в кв. Люлин

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров официално откри новия спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition. За да го уважат, на днешната церемония присъства още целият отбор на Левски заедно с треньора Хулио Веласкес и мажоритарния собственик Наско Сираков, легендите на българския футбол Христо Стоичков и Красимир Балъков, както и президентът на БФС Георги Иванов.

Съоръжението има шест закрити игрища за падел и три модерни футболни терена, изградени на площ от 15 000 кв.м. На територията му има и ресторант с детски кът и други удобства за посетителите. Комплексът се намира в ж.к. "Люлин" 6, ул. "Индира Ганди" 2.

Снимка: Lap.bg

Спортният комплекс

"Това е спортният комплекс Sport Edition, който последните четири-пет години се мъчих да направя. Минах през доста перипетии и трудности. За мен днешният ден е памет. След толкова усилия успях да направя това, което исках и да представя пред вас", заяви Боримиров, който отказа да коментира последните слухове около интерес към собствеността на Левски: "Събрали сме се по друг повод, в друг ден ще седнем и ще говорим за Левски".

Носителят на "Златната топка" за 1994 г. Христо Стоичков също беше на церемонията. "Искам да го поздравя Борето, за това, което е направил. Това е пътят. Всеки отбор и всяка община трябва да разполага с такова съоръжение. Да се надяваме, че и други хора ще тръгнат по този път. Това е уникално съоръжение. Това е първото, не съм видял да има друго в България. В Бояна не му разрешиха да го направи, защото магаретата и конете нямаше къде да пасат тогава", коментира Камата.

Снимка: Lap.bg

Плановете на Христо Стоичков

Легендата на Барселона разкри плановете си за грандиозен проект в България. Има като идея ФИФА, Министерството на образованието, Министерството на спорта и БФС да изградят съвместно изкуствени футболни терени в поне 20 български града. За целта носителят на "Златната топка" за 1994 година подкани родните институции да се размърдат малко, защото все още чака проектите им, за да ги предложи за финансиране на световната футболна асоциация.

Красимир Балъков също изрази подкрепата си за Боримиров и се изказа ласкаво за Веласкес. "Искам да му пожелая успех (б.р. - на Боримиров), защото това е нещо огромно и е на място, където има необходимост - ж.к. "Люлин", пожелавам му успех и нещата да му тръгнат по мед и масло, както на Левски. Преди малко лично се запознах с треньора на Левски и си поговорихме, много хубав човек, от самото начало ме впечатли. Самата игра на Левски и начинът, по който той води мачовете, е нещо положително за българския футбол, надявам се да остане дълго време, защото такива треньори носят промяната", сподели легендата на Щутгарт.

