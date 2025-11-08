bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Даниел Боримиров: Съживяваме мъртъвци! (ВИДЕО)

Загубата няма да попречи на амбициите ни, каза директорът в Левски

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, беше бесен след загубата с 0:1 от ЦСКА в първото Вечно дерби за сезона.

"Съживяваме мъртъвци!, каза "синият" ръководител след мача от 15-ия кръг на Първа лига.

"Успяваме да ги вдигнем от нищото. Те какво играха? Колко пъти спираха мача. Това ли е футболът? Лежат... Съживихме едни мъртъвци! Тази загуба няма да попречи на амбициите ни.", коментира Боримиров след въпрос на bTV.

Снимка: Lap.bg

Високо напрежение

Факли, димки и бой на терена белязаха сблъсъка. Напрежението взе връх в 54', а главният съдия Радослав Гидженов размаха жълтите картони. Такива получиха Адриан Лапеня, Марин Петков, както и Анжело Мартино и Георги Костадинов, от които започна мелето.

ЦСКА игра с 10 души в последните десетина минути заради директен червен картон на Пастор.

В крайна сметка тимът на Христо Янев постигна пети пореден успех във всички турнири и нанесе удар по шампионските амбиции на вечния си съперник.

След факли, димки и бой: ЦСКА удари Левски (ВИДЕО)

