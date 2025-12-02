bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Ботев Пловдив представи новия си спортен директор

Голямо завръщане

Ботев Пловдив представи новия си спортен директор
botevplovdiv.bg

Иван Цветанов е новият спортен директор на Ботев Пловдив, обявиха от футболния клуб. Той се завърна на работа при "жълто-черните" през лятото, като първоначално бе директор на школата на "канарчетата", но впоследствие се наложи да застане временно на треньорския пост на представителния отбор след освобождаването на Николай Киров.

"Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата "Ботев Пловдив". Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.

Отговорността на Иван Цветанов

С назначаването му клубът прави логичната крачка напред доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.

Снимка: botevplovdiv.bg

Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля.

Работим всеки ден, за да върнем Ботев там, където му е мястото сред най-силните.

Само Ботев!", написаха от управата на футболния клуб.

Представянето на Ботев Пловдив 

След 17 кръга от началото на сезона в Ефбет лига Ботев Пловдив заема 11-ото място в класирането с 20 точки в актива си, колкото имат и отборите на Локомотив София и Арда Кърджали.

Признанието на Херо: Това е последната ми спирка! (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол ботев пловдив дюш иван цветанов спортен директор

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)
Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани

Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани
Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)

Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)
С шайба в главата: Съдия удари хокеист на НСА (ВИДЕО)

С шайба в главата: Съдия удари хокеист на НСА (ВИДЕО)

Последни новини

Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)

Пеп Гуардиола изуми с пресконференция (ВИДЕО)
Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани

Валери Божинов от протеста: Писна ми да гледам отстрани
Тежко наказание за клуба на бивш

Тежко наказание за клуба на бивш "армеец", сега "кукумявка"
Официално: Джиро д'Италия 2026 стартира от Несебър (ВИДЕО)

Официално: Джиро д'Италия 2026 стартира от Несебър (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV