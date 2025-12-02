Ботев Пловдив представи новия си спортен директор

Иван Цветанов е новият спортен директор на Ботев Пловдив, обявиха от футболния клуб. Той се завърна на работа при "жълто-черните" през лятото, като първоначално бе директор на школата на "канарчетата", но впоследствие се наложи да застане временно на треньорския пост на представителния отбор след освобождаването на Николай Киров.

"Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата "Ботев Пловдив". Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин – с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.

Отговорността на Иван Цветанов

С назначаването му клубът прави логичната крачка напред – доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.

Снимка: botevplovdiv.bg

Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля.

Работим всеки ден, за да върнем Ботев там, където му е мястото – сред най-силните.

Само Ботев!", написаха от управата на футболния клуб.

Представянето на Ботев Пловдив

След 17 кръга от началото на сезона в Ефбет лига Ботев Пловдив заема 11-ото място в класирането с 20 точки в актива си, колкото имат и отборите на Локомотив София и Арда Кърджали.

