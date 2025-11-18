bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Признанието на Херо: Това е последната ми спирка! (ВИДЕО)

Новият треньор на Ботев с план за промени след Нова година

Ботев Пловдив е последната футболна мечта на Димитър Димитров. Това обяви специалистът при официалното си представяне като наставник на "канарчетата".

66-годишният специалист не скри, че приема предизвикателството с респект и ясно съзнание за отговорността и дори призна, че мечтата му е именно в Пловдив да постави финалната точка на треньорската си кариера.

Шампион с Литекс и Левски

Той е едно от най-значимите имена в българския футбол шампион на България с Литекс и Левски, носител на Купата и Суперкупата с Черноморец и Лудогорец, както и бивш селекционер на националния отбор на България.

Под ръководството на Димитър Димитров редица отбори постигат своите исторически най-силни сезони, а неговият стил на работа е символ на дисциплина, тактическа зрялост и непоколебим характер.

Херо разкри, че през годините неведнъж е получавал покана от жълто-черните“, но обстоятелствата така и не са позволявали неговото пристигане. Сега обаче видях силната амбиция на ръководството да изгради истински европейски Ботев и това ме убеди да приема, въпреки тежката ситуация“, сподели той с признателност към доверието.

Селекция в извънредни срокове 

Треньорът подчерта, че селекцията е била извършена в извънредни срокове и е нормално да има пропуски, които трябва да бъдат коригирани. Замисля нови попълнения за зимната пауза, но преди всичко иска лично да опознае всеки играч и да даде шанс на всички да докажат себе си. Специално внимание ще бъде отделено на талантите в школата.

Димитров е категоричен, че няма да премълчава нередности и ще изисква еднакво отношение от всички включително и от съдиите. Моята истинска работа започва след Нова година, когато вече ще можем да сглобим отбор в пълния смисъл.“

Снимка: Lap.bg

За философията на Ботев той говори с уважение: офанзивният стил остава основата, но настоящият сезон ще бъде период на боледуване“, в който се гради не просто отбор, а фундамент за по-високи цели включително връщане в европейските турнири.

И въпреки реалностите, Димитър Димитров изрече думи, които тежат повече от обещания:

Във футбола човек никога не трябва да казва никога. Моето желание е да завърша тук треньорската си кариера...“

Автор: Емил Кацаров

Снимки: https://www.facebook.com/botevplovdiv

