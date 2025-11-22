bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Божидар Краев шокира Австралия с гол в 39-ата секунда (ВИДЕО)

Най-бързият гол на сезона

Божидар Краев вкара гол в 39-ата секунда и поведе Уестърн Сидни Уондърърс към първа победа за сезона в австралийската А лига.

Тимът на 28-годишния българин спечели с 3:2 у дома срещу Сентрал Коуст, а Краев заби мощно топката във вратата след разбъркване в наказателното поле при първата атака на домакините.

Най-бързият гол

Голът на юношата на Левски е най-бързият за сезона в австралийската лига и първи негов през кампанията. Краев остана на терена 90 минути, като двата тима си размениха пет гола в първите 39 минути.

Морагис изравни още в 9-ата, Костас Барбарусис вкара два пъти за домакините в 11-а и 23-а за 3:1, но дузпа, изпълнена от Макалмънт в 39-ата върна в играта Сентрал Коуст. 

Представянето на Краев

През миналия сезон Божидар Краев вкара 8 гола в 27 кръга и бе сред най-силните играчи на тима от Сидни. Той започва четвъртата си година в А лигата, след като игра и два сезона за Уелингтън Финикс.

Статистиката му е 86 шампионатни мача, 22 гола и 14 асистенции.

Тагове:

футбол гол австралия божидар краев найбързият гол Уестърн Сидни

