Британец осъди България заради расизъм на Левски - ЦСКА

България бе осъдена в Европейския съд за правата на човека в Страсбург от британски футболен фен! Това съобщи БТА, цитирайки френските си колеги.

Случаят е от 2018 г., по време на дербито ЦСКА - Левски (0:1) от 10-ия кръг на Първа лига. След победата в него "сините" оглавиха еднолично класирането.

Леон Франсоа д'Асиз Кофи, роден през 1970 г., бил на трибуните заедно със свой приятел и бил нападнат по расистки подбуди, както твърди той.

Защо осъди България?

Пострадалият повален на земята и бил удрян от няколко от привържениците. Все още не е ясно кой отбор за подкрепяли те.

Той е получил много травми и се е наложило да претърпи операция на челюстта.

Снимка: Lap.bg

След случая Леон Франсоа д'Асиз Кофи завел дело в Европейския съд, тъй като смятал, че българските власти не са взели съответните мерки, за да предотвратят агресията, и не са провели адекватно разследване на случая.

Колко ще платим?

В становището на съда в Страсбург се заключава, че българските власти са достатъчен гарант за защитят населението, но разследването е било неефикасно, като не е позволило да се установят фактите, нито да се установят агресорите.

Съдът също е посочил, че властите не са търсили евентуален расистки мотив.

Снимка: Lap.bg

Завелият делото е поискал 100 хиляди евро за морални щети, като съдът му е отредил 18 500 евро. България трябва да плати и разходите по делото, които са на стойност 4500 евро.

Не за първи път

Този случай връща спомените за расистките подвиквания на мачовете Англия - България през 2019 г., когато също се чуваха расистки обиди, а скандалът беше огромен.

Голяма част от футболистите, минали през родните терени, се оплакват от расизъм, в това число една от звездите на английската Висша Лига - Игор Тиаго, който игра за Лудогорец.

Последният расистки скандал в българския футбол е от началото на месеца. Тогава феновете на Левски обиждаха Бърнард Текпетей, а от БФС наложиха глоба на клуба в размер на 9586,72 евро.