Стоичков отправи емоционално коледно послание (ВИДЕО)

Футболната легенда Христо Стоичков отправи емоционално коледно послание, споделено в социалните мрежи.
"На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. Елхата ще е до нас", започна Камата.
Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. подчерта духовния смисъл на Бъдни вечер и необходимостта от смирение.
"Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас. Бъдни вечер е денят на семейството"
"В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа!", пожела Модерния ляв.
Посланието на Стоичков беше прието като топъл и обединяващ жест, напомнящ за ценността на семейството, вярата и традициите.
Камата поздрави последователите си също на английски и испански, а сред първите коментирали, но с пожелание на италиански, беше бившият национал Валери Божинов.
