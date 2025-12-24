bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Стоичков отправи емоционално коледно послание (ВИДЕО)

Бъдни вечер е денят на семейството, каза футболната легенда

Футболната легенда Христо Стоичков отправи емоционално коледно послание, споделено в социалните мрежи.

"На този ден сме с най-близките хора. Ще се прегърнем, ще седнем на масата. Елхата ще е до нас", започна Камата.

Кавалерът на "Златната топка" за 1994 г. подчерта духовния смисъл на Бъдни вечер и необходимостта от смирение.

"Ще се смирим и ще се помолим за всички, които не са сред нас. Бъдни вечер е денят на семейството"

Празнично

"В очакване на Рождество Христово ще изпием по чаша вино. Приятели, нека духът да е с нас. Весела Коледа!", пожела Модерния ляв.

Посланието на Стоичков беше прието като топъл и обединяващ жест, напомнящ за ценността на семейството, вярата и традициите.

Камата поздрави последователите си също на английски и испански, а сред първите коментирали, но с пожелание на италиански, беше бившият национал Валери Божинов.

Христо Стоичков е №54 сред най-великите футболисти (ВИДЕО)

