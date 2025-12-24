Патова ситуация: България губи най-добрите си шахматисти? (ВИДЕО)

България може да загуби най-добрите си шахматисти! Специално за bTV, европейската шампионка Белослава Кръстева разкри, че тя и другите водещи родни шахматисти може да бъдат принудени да играят за друга държава, тъй като са напът да изгубят правата си от 1 януари.

Причината - ултиматум от Международната централа ФИДЕ до спорещите за легитимност две федерации у нас.

Продължаващият години наред спор опира до стената Кръстева и съотборничките ѝ в националния отбор.

"Разбира се, че сме заложници. Първата стъпка, ако ни забранят да играем, е да си сменим федерациите. Аз искам да продължавам да се развивам, въпреки че съм възпитана да обичам България и съм горда да бъда българка, но за мен пръв приоритет е да се развивам като шахматист.", заяви Кръстева пред bTV.

Казусът

Българската спортна федерация по шахмат е призната от ФИДЕ, а Българската федерация по шахмат 2022 има лиценз от Министерството на младежта и спорта.

През ноември международната централа уведоми спортното ведомство, че не признава издадения документ и даде срок казусът да бъде решен до 31 декември. Само два работни дни преди края на 2025-а обаче, развитие няма, въпреки срещата на 12 декември между министър Иван Пешев и председателите на двете федерации - Милен Василев и Васил Антонов.

"Ако не се изпълни условието на ФИДЕ да се проведе ясна и прозрачна процедура по лицензиране, съответно комисията да подбере най-подходящия и този, който отговаря на закона, на следващия борд на техния Управителен съвет, който ще е януари месец, ще бъдат наложени санкции. Санкциите са само едни – спиране на рейтинга на всички шахматисти, които вече губят право да участват на турнири.", коментира Милен Василев - председател на БСФШ.

Личната си позиция пред bTV изрази членът на Управителния съвет на БФШ 2022 - Георги Павлов:

"Смятам, че ще има санкции за българските шахматисти, но подобна беше ситуацията и през 2017-2018-а г. Причините са много и не могат лесно да се разрешат, докато не се постигне съгласие или обединение. Но и тогава пак ще се намери някой, който да обжалва или да създаде поредната нова шахматна федерация."

bTV изпрати писмо с молба за официална позиция до Спортното министерство, която очакваме в понеделник.

