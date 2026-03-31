Цанко Цветанов: Базата в Бояна трябва да носи името на Боби (ВИДЕО)

Той успя да запази българския футбол, сподели един от героите в САЩ'94

Националната футболна база в Бояна трябва да носи името на Борислав Михайлов! Това сподели през сълзи бившият му съотборник в националния отбор на България - Цанко Цветанов.

Цветанов, който в момента е помощник-треньор на Станимир Стоилов в Турция, заяви специално за bTV, че Борислав Михайлов е един от хората, на които той се е възхищавал най-много.

"Съболезнованията не са само за неговото семейство, те са за всички, които обичат футбола. За съжаление, ни напусна една голяма фигура от българския футбол. Не само като вратар, не само като футболист, а и като ръководител", сподели Цветанов.

"Той е от това поколение на Левски, което създаде много мечти на левскарите, а след това остави трайна следа в националния отбор. Той успя да запази българския футбол и успя да го преведе през много тежки моменти", допълни един от героите на златното поколение, което стигна до бронзовите медали в САЩ през 1994 г.

Ники Михайлов: Татко, липсваш ми! Загубих своя герой!

Със сълзи на очи той си спомни за моментите, в които двамата са споделяли съблекалнята. "Ако някой имаше нужда, той беше там. А и не само за нас, а и за всички хора в нужда! Със Сираков бяха двамата най-опитни, които вече играха на световното първенство и бяха в най-голяма помощ на всички нас, дори в трудните моменти, които имахме в началото на световното. Той винаги се е държал спрямо мен и по-младите бащински".

А мачът със Швейцария през 1992 г. завинаги ще остане в спомените на Цанко Цветанов. "Тогава той каза: "Това е левият бек, нямаме нужда от друг". Тогава бях млад футболист, тъкмо дебютирах в националния отбор".

Според бившия футболист на Левски, националната футболна база в Бояна трябва да носи името на Боби Михайлов. "Това е едно огромно наследство за българския футбол и един огромен успех с тази база. Тя би могла да носи неговото име, защото той е основният виновник да я има. Надявам се, че сега, след неговата смърт, ще оценим всичко, което той направи за българския футбол."

Кариерата на Михайлов

Борислав Михайлов е най-успешният вратар в историята на българския футбол. Той е дългогодишен капитан на националния отбор, с който стига до бронзовите медали на Мондиал САЩ'94.

С Левски Михайлов печели три шампионски титли на България – през сезоните 1983/84, 1984/85 и 1987/88, както и три пъти Купата на страната – през 1982, 1984 и 1986 година.

След успешния си период в Левски, кариерата му продължава в чужбина – нещо, което по онова време е сериозно постижение. Той защитава цветовете на португалския Беленензес, френския Мюлуз, английския Рединг и швейцарския Цюрих, като междувременно има периоди и в Ботев Пловдив и Славия.

Завинаги невероятен и фантастичен: Сбогом, Капитане!
