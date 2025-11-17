Чуйте как звучи новата "Армия" (ВИДЕО)

ЦСКА се похвали с първи тест и впечатляващи резултати на озвучителната система на новия стадион "Българска армия". От куба информираха, че само с един от клъстърите (озвучително тяло) са били постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА. Предстои монтирането на общо 34 клъстъра.

Съобщението на ЦСКА

Съвсем скоро стадион „Българска армия“ отново ще е място, където заедно ще сбъдваме мечти – и всеки миг ще е неповторим!

Ключова роля за съвършеното изживяване на „червените“ фенове ще играе цял комплекс от аудиовизуални системи от последно поколение, а доказателство за ефективността им получихме още с първия тест на един от клъстърите от озвучителната система на трибуните, производство на американската компания Electro Voice.

Същият се състои от две основни озвучителни тела и съббуфер под тях, като по протежение на козирката над всички сектори ще бъдат монтирани общо 34 броя идентични клъстъри. Отделно в сектор А ще бъдат поставени още 4 специални аудио системи, които ще насищат игралното поле с необходимите нива на озвучаване.

Само с един клъстър

Макар и само с един клъстър, още при първоначалния тест бяха постигнати нивата на звуково налягане според изискванията на УЕФА, а в допълнение бяха проведени успешни тестове за разбираемостта на речта.

Очакванията са след монтирането на всички озвучителни тела по козирката на „Армията“ резултатите да са изключително впечатляващи, а изживяването на феновете наистина да е неповторимо.

Озвучителната система, информационните табла, LED периметрите и осветлението на стадиона - основно, на трибуните и на фасадата, ще бъдат интегрирани в общо впечатляващо шоу. В сектор А и в конкорса на секторите Б, В и Г са предвидени индивидуални системи за озвучаване, които могат да оперират заедно с основната система, но също така и поотделно".

Очаква се грубият строеж на стадиона да приключи до края на годината. А откриването е предвидено за началото на следващата есен.