Легенда на Юнайтед: Беше страшно, спахме в мазето!

Бившият защитник на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор Рио Фърдинанд, разкри как той и семейството му са били принудени да се укриват в мазето на дома си по време на масирана вълна от ракетни и дронови атаки, които разтърсиха Дубай и други части на Обединените арабски емирства.

Фърдинанд, който живее в емирството със съпругата си Кейт Фърдинанд (34 г.) и децата им, описва последните нощи, изпълнени със страх и неизвестност, след като конфликтът в Близкия изток ескалира рязко.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

„Когато чуеш ракети, самолети и експлозии над теб, е страшно. Не знаеш какво точно се случва или колко близо е. Най‑трудното е да обясниш ситуацията на децата и да запазиш спокойствие“, каза близкия приятел на Димитър Бербатов в публикувано видеообяснение.

Семейство в бункер

По съвет от местните власти, семейство Фърдинанд е прекарало първата нощ от атаките в мазето на дома си. „Спахме долу с одеяла – студиото на практика се превърна в бункер за мен. Честно казано, беше страшно, но се чувствахме защитени“, допълни 47-годишният бивш защитник.

Съпругата му Кейт публикува съобщение в Instagram, в което уверява своите последователи, че всички са в безопасност и благодарят на местните власти за усилията им да гарантират сигурността на гражданите.

Война

Инцидентите в Дубай са част от по‑широка ескалация на напрежението в Близкия изток, след като съюзнически удари на САЩ и Израел по Иран предизвикаха масирани ответни атаки, насочени и към различни страни от региона.