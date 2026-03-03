Ябълка, парче хляб и нищо за вечеря

Юта Мюлер беше една от най-великите треньорки по фигурно пързаляне в историята, оставяйки наследство от невероятните 57 медала от големи състезания и методи, които разшириха границите на спорта и човешката издръжливост.

В света на фигурното пързаляне нейното име се произнася с благоговение. От крепостта си в Кемниц, тогава Карл-Маркс-Щат, тя създаде поколения шампиони.

Когато Юта почина през ноември 2023 г., светът загуби институция. През март 2024 г. ледената пързалка, където тя прекара живота си, беше преименувана на Леден спортен център „Юта Мюлер“, в присъствието на най-големите ѝ звезди като Катарина Вит и дъщеря ѝ Габриеле Зайферт.

Родена през 1928 г. в Кемниц като Юта Льотч, в семейство, където спортът беше начин на живот, тя сама беше успешна спортистка. През 1949 г. печели източногерманското първенство при двойките, а четири години по-късно – национален бронз и индивидуално. Кариерата ѝ обаче е прекъсната от директива на ГДР: да се "пенсионира" и да стане треньор – роля, която тя приема и превръща в мисия.

Нейният треньорски подход беше смесица от научна прецизност и безмилостна дисциплина, което ѝ спечели прякори като „Ледената майка“ и „Стоманената дама“. Тренировките продължават до седем часа на ден, а всеки скок се повтаря хиляди пъти.

Диетата, която прилага за спортистите си, е жестока: за закуска – само парче хляб, за обяд – ориз и ябълка, а вечеря почти нямаше. Тялото трябваше да бъде изключително леко, всяка излишна калория – грях. Катарина Вит по-късно си спомня как това е било болезнено, особено по време на тийнейджърските ѝ години. Целта на Мюлер е само една - да създаде съвършени спортисти!

Резултатите са впечатляващи: дъщеря ѝ Габриеле Зайферт спечели две световни титли и олимпийско сребро, а Катарина Вит ликува с два поредни олимпийски златни медала, четири световни и шест европейски титли. Общо фигуристите на Мюлер спечелиха 57 медала на Олимпийски игри, световни и европейски първенства.

Като член на управляващата Социалистическа единна партия и държавен треньор, Мюлер се радваше на привилегии, но животът под постоянно наблюдение имаше своята цена. Щази следи всяко движение на спортистите ѝ, а системата на ГДР поставя държавни интереси над личния живот.

След обединението на Германия нейното наследство е обект на критика заради държавния допинг, но Юта никога не говори публично по темата.

През 2022 г. се премества в дом за възрастни хора, близо до дома на дъщеря си. Приемането ѝ в Залата на славата на фигурното пързаляне и преименуването на арената в Кемниц доказват, че Юта Мюлер завинаги ще остане символ на желязната воля и златните медали.