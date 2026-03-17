Лисабон си спомни за ЦСКА (ВИДЕО)

Спортинг Лисабон записа една от най-паметните вечери в историята си. Грандиозният обрат над Бодьо Глимт изстреля тима за втори път в четвъртфиналите на Шампионската лига.

Единственият друг случай, в който лисабонските "лъвове" успяват да стигнат до тази фаза е през сезон 1982/1983, когато надпреварата още носи името Купа на европейските шампиони (КЕШ).

Пътят им тогава се пресича с един от най-силните отбори на ЦСКА в историята.

През ЦСКА към историята

След като няколко месеца по-рано "червените" са елиминирали действащия шампион на Европа - Ливърпул, се изправят срещу португалския първенец.

В редиците на селекцията на Стефан Божков личат имената на братя Георги и Динко Димитрови, Георги Велинов, Пламен Марков, Ради Здравков, Цецо Йончев, Спас Джевизов, Стойчо Младенов и Георги Славков.

В първата среща на два пъти "армейците" повеждат. Точни са Спас Джевизов и Стойчо Младенов, но португалският гранд успява да изравни на два пъти - 2:2.

След 0:0 у дома, Спортинг достига за първи път до четвъртфиналите, но там приказката им приключва след като са победени от Реал Сосиедад.

Съставът на ЦСКА от мачовете със Спортинг:

Георги Велинов, Динко Димитров, Георги Димитров , Васил Тинчев, Георги Илиев, Пламен Марков, Радослав Здравков, Цветан Йончев, Спас Джевизов, Стойчо Младенов, Георги Славков /Янчо Богомилов, Ружди Керимов

Треньор: Стефан Божков