ЦСКА посочи вратата и на Владимир Манчев

Бившият нападател на &quot;червените&quot; водеше втория отбор

Владимир Манчев вече не е треньор на втория отбор на ЦСКА, съобщиха "червените" в официалния си сайт. Помощникът му Кирил Божков също е аут.

Тимът е на десето място във Втора лига с 8 точки след 2 победи, 2 равенства и 4 загуби от началото на сезона. През последните дни клубът се раздели и с треньорите на няколко от юношеските формации, както и с директора на академията Костадин Ангелов.

Съобщението на ЦСКА

Процесите по преструктуриране на спортно-техническото звено в ЦСКА продължават, като от днес Владимир Манчев вече не заема поста старши-треньор на втория отбор на червените“. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, като заедно с Манчев напуска и асистентът Кирил Божков. Останалите помощник-треньори на ЦСКА II Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба.

ЦСКА благодари на Владимир Манчев и Кирил Божков за усилията и професионализма и им желае успех в бъдещите предизвикателства.

