ЦСКА с нов собственик, вижте кой е той

Сделката е за 100 процента от акциите на клуба, целите остават същите

ЦСКА с нов собственик, вижте кой е той

ЦСКА е с нов собственик. В съобщение на сайта на клуба се посочва, че 100 процента от акциите са прехвърлени безвъзмездно от "Фонд Спорт" ООД на фондация "ЦСКА - Червени сърца" с председател Валтер Папазки.

Това на практика официализира бизнесмена като собственик на ЦСКА. Досегашният притежател на акциите - "Фонд Спорт" ООД, беше представляван от Данаил Илиев, който е смятан за приближен до Папазки.

"Фондация "ЦСКА - Червени сърца" е учредена през 2025 г. от Валтер Папазки и в нейните цели са осигуряването на финансова, институционална и медийна подкрепа на ПФК ЦСКА, работа за издигане на авторитета на клуба и сплотяване на неговите привърженици, както и да осигурява подкрепа на значими бивши футболисти, спортисти и деятели на ЦСКА. В целите на фондацията влизат също и подкрепа за клубове от различни спортове, които носят името ЦСКА", се посочва в информацията.

Без промени в ръководството

"На този етап, не се предвиждат промени в структурата и ръководството на ЦСКА. Работата в клуба продължава нормално. Няма промяна и в заявените цели: завръщане на ЦСКА на върха на българския футбол и в евротурнирите и изграждане на успешна детско-юношеска школа (ДЮШ)."

"Основни приоритети в работата на клуба остават реконструкцията на стадион "Българска армия" и тренировъчната база на клуба в Панчарево, както и изграждането на материалната база на ДЮШ. Дейностите по тях продължават без прекъсване и по план."

 
цска собственост акции Данаил Илиев Валтер Папазки

