ЦСКА скочи на съдията за мача със Славия

Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция след решението Георги Давидов да ръководи гостуването на Славия от седмия кръг в Първа лига.

Мачът е в неделя, а "червените" все още нямат победа от началото на шампионата.

Позицията

"Във връзка с предстоящия шампионатен двубой на ЦСКА срещу Славия от 7-ия кръг на Първа професионална лига и назначението на Георги Давидов за главен съдия на мача, ръководството на ЦСКА изразява недоумението си от решението на Съдийската комисия към БФС да повери този дерби двубой именно на въпросния рефер.

Налице са основателни съмнения в способността на Давидов да ръководи безпристрастно и според правилата футболни двубои на високо ниво.

Пресен е споменът от последната му шампионатна среща с участието на ЦСКА, в която съдията допусна редица грешки в ущърб на нашия отбор, заради което впоследствие бе и наказан от СК към БФС.

Снимка: Lap.bg

На 8 март т.г. Давидов показа несъществуващ жълт картон на нашия футболист Тибо Вион, което коства участието му в следващия важен мач срещу Черно море. Освен това Давидов показа червен картон на Лумбард Делова за спорно провинение, но не санкционира по никакъв начин провокиралия го футболист на домакините.

Тези епизоди ясно и обективно доказват, че реферът Георги Давидов не е способен да се справи – по една или друга причина - с поверените му задължения в отговорни футболни срещи.

ЦСКА държи да подчертае, че по никакъв начин не иска да бъде толериран или подкрепян от външни фактори, но категорично изисква равнопоставеност по време на футболните срещи. Очакваме - не само в предстоящия сблъсък със Славия, но и във всички останали двубои, съдийските бригади да показват висок професионализъм, морал и отговорност към своите задължения, които са от ключово значение за запазване на принципите на справедливост и феърплей на футболния терен", гласи текстът.

Снимка: Lap.bg

Към антирекорд

Тимът на Душан Керкез остава без победа преди седмия кръг - антирекорд за ЦСКА. Досега най-късният първи успех през кампанията е от далечния сезон 1984/1985. Тогава, в мач от шестия кръг, отборът от "Армията" печели с 3:0 срещу Берое в Стара Загора.

До момента ЦСКА е с един изигран двубой по-малко спрямо първоначално предвидените заради отложената среща с евробоеца Арда. През настоящия сезон "червените" имат 3 равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и Спартак Варна и 0:0 с Черно море, както и вече две поражения - 0:1 от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

