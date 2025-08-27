И Стойко Сакалиев аут от ЦСКА!

Доскорошният административен ръководител и бивш нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев вече не е част от клуба, потвърдиха за bTV от клуба. Юношата на Нефтохимик, любимец на „армейците", се занимаваше с административни задачи в клуба през последните четири години, след като прекрати активната си футболна кариера.

В началото на месеца на негово място бе назначен Димитър Вутов, като първоначално от ЦСКА обявиха, че Сакалиев ще продължи работа в представителния тим. В крайна сметка обаче двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Самият Сакалиев потвърди новината. Ето какво написа той в профила си във Facebook:

"Здравейте, армейци! На първо място искам да изразя своята огромна благодарност към господин Гриша Ганчев и Дани Ганчев, с които започнах моя път в клуба. Също така благодаря и на господин Валтер Папазки и всички, които в момента управляват ЦСКА, за доверието и съвместната ни работа през годините.