Давид Пастор: Ще понеса последствията и ще бъда за пример

Футболистът на ЦСКА Давид Пастор, който беше арестуван заради шофиране в нетрезво състояние, разпространи обръщение към феновете чрез комуникационните канали на клуба. Бразилецът беше хванат зад волана с 2,32 промила алкохол в кръвта и прекара в ареста по-малко от 48 часа.

След споразумение с прокуратурата вече е ясна и присъдата му - 8 месеца условно лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. Книжката му е отнета за година и 8 месеца. Отделно Пастор е глобен около 31 000 евро - пазарната стойност на чуждия автомобил, с която е причинил пътнотранспортно произшествие.

Позицията на Пастор

Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България,

На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят.

Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи.

Сериозен урок

Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение.

Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани.“