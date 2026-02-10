bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Давид Пастор: Ще понеса последствията и ще бъда за пример

Бразилската звезда на ЦСКА излезе от ареста след по-малко от 48 часа

Давид Пастор: Ще понеса последствията и ще бъда за пример

Футболистът на ЦСКА Давид Пастор, който беше арестуван заради шофиране в нетрезво състояние, разпространи обръщение към феновете чрез комуникационните канали на клуба. Бразилецът беше хванат зад волана с 2,32 промила алкохол в кръвта и прекара в ареста по-малко от 48 часа.

След споразумение с прокуратурата вече е ясна и присъдата му - 8 месеца условно лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. Книжката му е отнета за година и 8 месеца. Отделно Пастор е глобен около 31 000 евро - пазарната стойност на чуждия автомобил, с която е причинил пътнотранспортно произшествие.

Позицията на Пастор

Уважаеми привърженици на ЦСКА, уважаеми фенове на футбола в България,

На първо място искам най-искрено да се извиня за постъпката си. Съзнавам, че с действията си навредих не само на себе си и на близките си, но и на футболния клуб ЦСКА, на съотборниците си и на всички, които ме подкрепят.

Наскоро преживях труден момент в личен план и по правило подобни постъпки никога не са били част от характера и поведението ми като човек, спортист и като играч на ЦСКА. Но нищо не може да оправдае простъпката ми от онази вечер. Поемам пълна отговорност за случилото се и ще понеса всички последствия съобразно решенията на компетентните органи.

Сериозен урок

Приемам този инцидент като сериозен урок. Осъзнавам, че като футболист на ЦСКА и като публична личност от мен се очаква да бъда пример – както на терена, така и извън него. Гарантирам, че ще спазвам стриктно законите и ще положа всички усилия да възстановя доверието чрез поведението си и професионалното си отношение.

Още веднъж поднасям искрените си извинения към привържениците на ЦСКА, съотборниците ми, треньорския щаб, ръководството на клуба и към всички български граждани.“

Тагове:

затвор цска присъда алкохол глоба пиян промила Давид Пастор

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

live
ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Драмата с Линдзи Вон - всичко, което трябва да знаете
Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата

Тази защита за 1200 евро вероятно е спасила Линдзи Вон при падането й на пистата
Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)

Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)

Последни новини

Ясна е присъдата на Пастор

Ясна е присъдата на Пастор
Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)

Футболист бе убит с бутилка от брат си. Камерите снимаха всичко (ВИДЕО 18+)
Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Огромно признание за Невяна Владинова. Стана президент в Световната гимнастика

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV