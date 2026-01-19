Разширяваме картата! Играем със Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис

Докато част от футболния свят се стяга и прави планове как да е в оптимална форма за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико след няколко месеца, родните национали ще стягат куфарите за... Индонезия.
От Българския футболен съюз потвърдиха участието на "лъвовете" в надпреварата от FIFA Series 2026!
В края на март националите ще заминат за Индонезия, а съперници в мачовете ще бъдат домакините, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис.
"Националният отбор на България ще вземе участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия в края на март. В надпреварата, която включва отбори от различни конфедерации, ще са още селекциите на домакините от Индонезия (Зона Азия), както и тези на Соломоновите острови (Зона Океания) и островите Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).
Индонезия ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет.
Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.
България взе участие и в дебютното издание на FIFA Series през пролетта на 2024 г., а тогава турнирът се проведе в столицата на Азербайджан - Баку. Трикольорите победиха с 1:0 Танзания и завършиха наравно 1:1 с домакините от Азербайджан", се казва в съобщението на БФС.
Българският тим е най-напред в ранглистата на ФИФА, като в момента се намира на 88-мо място.
Индонезия е 122-ра, Сейнт Китс и Невис са 154-ти, а Соломоновите острови - 152-ри.
Все още не са ясни датите на мачовете.
В турнирите, освен България, от европейските отбори участие са потвърдили Исландия, Финландия и Азербайджан.
