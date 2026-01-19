bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Разширяваме картата! Играем със Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис

Футболните национали ще участват на турнир в Индонезия

Разширяваме картата! Играем със Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис
Lap.bg

Докато част от футболния свят се стяга и прави планове как да е в оптимална форма за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико след няколко месеца, родните национали ще стягат куфарите за... Индонезия. 

От Българския футболен съюз потвърдиха участието на "лъвовете" в надпреварата от FIFA Series 2026

В края на март националите ще заминат за Индонезия, а съперници в мачовете ще бъдат домакините, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис

Екзотика

"Националният отбор на България ще вземе участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия в края на март. В надпреварата, която включва отбори от различни конфедерации, ще са още селекциите на домакините от Индонезия (Зона Азия), както и тези на Соломоновите острови (Зона Океания) и островите Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

Индонезия ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет.

Снимка: Lap.bg

Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.

България взе участие и в дебютното издание на FIFA Series през пролетта на 2024 г., а тогава турнирът се проведе в столицата на Азербайджан - Баку. Трикольорите победиха с 1:0 Танзания и завършиха наравно 1:1 с домакините от Азербайджан", се казва в съобщението на БФС.

Ранглиста

Българският тим е най-напред в ранглистата на ФИФА, като в момента се намира на 88-мо място. 

Индонезия е 122-ра, Сейнт Китс и Невис са 154-ти, а Соломоновите острови - 152-ри. 

Все още не са ясни датите на мачовете.

В турнирите, освен България, от европейските отбори участие са потвърдили Исландия, Финландия и Азербайджан.

